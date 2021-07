Vasto, la candidata a Sindaco Angela Pennetta su situazione incendi

“Tagliare l’erba d’estate deve essere una prescrizione e un dovere, anche per scongiurare il rischio di incendi e devastazioni”

VASTO– «Quanto avvenuto nel territorio di Dogliola domenica scorsa non deve lasciarci indifferenti: il grosso incendio, a quanto pare di natura dolosa, dunque ancora più esecrabile e odioso, rappresenta un danno enorme per tutto il territorio del Vastese: siamo vicini alla comunità così duramente colpita, come pure a quella di Tufillo, già teatro di analogo scempio. Come movimento civico, siamo convinti che sia necessario rafforzare i controlli per evitare che menti e mani criminali compromettano in modo irreparabile la bellezza del nostro paesaggio, con gravissime conseguenze per l’intero ecosistema dovute alla cancellazione di grosse aree di macchia mediterranea.

Il problema, inoltre, non risparmia la nostra città: le erbacce che in giro invadono aiuole pubbliche e marciapiedi, come tanti cittadini hanno denunciato e continuano a denunciare, sono un pericolo molto serio. Come un pericolo è la debolezza evidente dell’amministrazione comunale nel chiedere e ottenere il rispetto delle norme che regolano anche il verde privato. Tagliare l’erba d’estate non è una scelta dei singoli, deve essere anche una prescrizione e un dovere, da una parte per qualificare il decoro urbano e dall’altra scongiurare il rischio di incendi e devastazioni.

Lo scorso autunno in Comune, con la maggioranza di centrosinistra di Francesco Menna in testa, si brindava all’approvazione del disciplinare per il verde pubblico e privato. Perché mai, ci chiediamo adesso, se le immagini attorno a noi raccontano ben altro?». Lo dichiara l’avvocato Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per il movimento civico L’Arcobaleno.