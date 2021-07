Anffas Regione Abruzzo presenta “Durante e dipo di noi”: ecco quando

L’evento del 6 luglio, in modalità online, vuole informare su quanto realizzato e confrontarsi sulle opportunità previste dalla L.112/16

REGIONE -Anffas Regione Abruzzo comunica che ha organizzato un evento regionale sul “Durante e dopo di noi” (L.112/16), in modalità on line ed aperto all’intero territorio. L’evento è gratuito e si terrà il 6 luglio dalle 15.00 alle 19.30.

E’ prevista la partecipazione in qualità di relatori di Anffas, in particolare con l’intervento del nostro Presidente nazionale, Roberto Speziale degli avvocati Gianfranco de Robertis e Alessia Gatto e della dottoressa Roberta Speziale. Quest’ultima, illustrerà il software Matrici ecologiche per la redazione dei progetti individuali ed il progetto “Liberi di scegliere, dove e con chi vivere”, progetto sperimentale di livello nazionale a cui stanno partecipando le anche le Anffas e le famiglie del territorio.

E’ inoltre previsto il coinvolgimento di referenti di Istituzioni regionali. Tale collaborazione è infatti ritenuta imprescindibile per la buona riuscita dell’evento, per fare il punto sulla situazione regionale e confrontarsi sui punti di forza e criticità dell’applicazione della normativa. In particolare, parteciperanno l’Assessore Pietro Quaresimale e il Dirigente del competente Servizio regionale, Raimondo Pascale, con un intervento sullo “stato dell’arte della L. 112/16 in Abruzzo”. E’ prevista altresì una relazione di del presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, per fornire un quadro sull’emanazione degli Avvisi nei diversi Enti d’Ambito.

L’evento sarà dunque un’occasione per informare l’intero territorio, Istituzioni, Enti del Terzo Settore, famiglie e operatori su quanto realizzato e in fase di realizzazione e confrontarsi sulle opportunità previste dalla L.112/16.