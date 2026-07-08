Regione Abruzzo: nuove sedi di Centri per l’impiego a Ortona e Pescara

REGIONE – La Regione Abruzzo si prepara ad avviare una nuova stagione per i Centri per l’impiego, con il piano di potenziamento ormai giunto alla fase conclusiva. L’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto) ha illustrato lo stato dell’intervento, definendolo un passaggio destinato a “cambiare l’approccio ai servizi sul lavoro da parte di un ente pubblico”.

Secondo l’assessore, il percorso avviato nel 2020 – rallentato in alcuni momenti da fattori esterni – ha registrato negli ultimi anni una significativa accelerazione che consente oggi di inaugurare le nuove sedi dei Centri per l’impiego di Ortona (16 luglio) e Pescara (17 luglio). Le nuove strutture garantiranno una presenza più capillare sul territorio e un ampliamento dei servizi rivolti a lavoratori, giovani e persone in cerca di occupazione.

Il piano, sostenuto da una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro, si è sviluppato lungo cinque direttrici: apertura e ristrutturazione delle sedi, potenziamento del personale con nuove assunzioni, formazione degli operatori, aggiornamento dei sistemi informativi e creazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro, accessibile anche all’esterno.

Magnacca ha sottolineato che l’intervento rinnova l’intero impianto dei Centri per l’impiego: dalle cinque nuove sedi acquistate nei capoluoghi di provincia e a Ortona, ai nuovi arredi uniformati secondo un layout riconoscibile, fino al completo aggiornamento hardware e software per agevolare il lavoro degli operatori. Il piano comprende anche la reingegnerizzazione dei sistemi informativi, finalizzata a migliorare la raccolta e l’analisi dei dati sul mercato del lavoro, così da programmare politiche attive più aderenti alle esigenze reali.

L’assessore ha precisato che non si tratta di un intervento di facciata, ma di un’azione strutturale che mira a ridefinire il ruolo del soggetto pubblico nel mercato del lavoro. Da qui l’invito rivolto a giovani, imprese e cittadini a rivolgersi ai nuovi Centri per l’impiego, dove potranno trovare supporto per percorsi formativi, aggiornamento delle competenze e ricerca di personale qualificato.