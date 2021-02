Variante di Sassa, le dichiarazioni di Luca Rocci

Firmato l’accordo di programma tra il presidente della provincia e il Sindaco Biondi per la realizzazione dell’opera

L’AQUILA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma di Luca Rocci sull’accordo sulla variante di Sassa.

“Da tempo la frazione di Sassa attendeva risposte concrete sulla viabilità locale, ed in particolar modo sulla strettoia di Sassa, in questi mesi con il mio doppio ruolo di consigliere comunale e consigliere provinciale ho cercato di farmi parte diligente ed intermediario tra comune e provincia, ed oggi posso dire che finalmente che ce l’abbiamo fatta. É stato infatti firmato il l’accordo di programma tra il presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il sindaco del comune di L’Aquila Pierluigi Biondi per la realizzazione della variante alla Sp1 “Amiternina”, la cosiddetta variante di Sassa, un’opera da circa 1,6 milioni di euro che i cittadini attendevano da anni, che alleggerirà il traffico locale, libererà il centro abitato dai mezzi pesanti, e che sarà funzionale anche alla costruzione del nuovo polo scolastico. In questo momento si sta lavorando per riuscire a realizzare altre due importanti infrastrutture che interessano altre due zone della nostra città, la cosiddetta “Rotatoria di Coppito” sulla Sp 33 e l’adeguamento del “Ponte Rasarolo” sulla SR 615, nei prossimi mesi se ne saprà di più. La buona politica parla per atti, cosa non affatto scontata soprattutto oggi”.