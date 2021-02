Diretta Pescara – Venezia: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Il 13 febbraio alle 14 si gioca Pescara – Venezia, gara valida per la 23° giornata di Serie B. Informazioni dove vedere in diretta la partita

PESCARA – Sabato 13 febbraio 2021, allo Stadio Adriatico – Cornacchia, si giocherà Pescara – Venezia, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Empoli e in classifica é ultimo, in solitaria, con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte; 18 gol fatti e 39 subiti. Nelle ultime cinque gare hanno conseguito 1 pareggio e 4 sconfitte e ora si trova a 5 punti sulla zona playoff e sei sulla salvezza diretta.. I lagunari vengono dalla vittoria casalinga per 3-1 contro la Cremonese e sono sesti in classifica, a pari merito con la Spal, con 35 punti, frutto di 9 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte; 27 reti realizzate anche se hanno il capocannoniere del torneo visto che Forte ha raggiunto Mancosu a quota 12; 20 subite per una difesa che si pone tra le cinque migliori del torneo. Hanno un bilancio di 3 vinte, 1 pareggiata e 1 perse nelle ultime cinque partite.

Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA IN TEMPO REALE

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Venezia, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Tra le fila degli abruzzesi è stato squalificato per un turno Busellato. Tornano però a disposizione Dessena e Sorensen, ancora ai margini Giannetti e Memushaj. In dubbio Maistro per un risentimento muscolare alla coscia. Breda dovrebbe confermare il 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Guth, Bocchetti e Scognamiglio. A centrocampo Dessena in cabina di regia con Rigoni e Tabanelli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Balzano e Masciangelo. In attacco Machin alle spalle di Ceter. Nessun squalificato per Mister Zanetti, che potrà quindi contare su tutti i giocatori a disposizione e potrebbe optare per un modulo 4-3-1-2 con Pomini in porta, pacchetto arretrato formato da Mazzocchi e Felicioli sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Modolo e Ceccaroni. A centrocampo Taugourdeau in cabina di regia con Fiordilino e Maleh mezze ali mentre davanti Aramu alle spalle della coppia d’attacco formata da Forte ed Esposito.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Balzano, Rigoni, Dessena, Tabanelli, Masciangelo, Machin, Ceter. Allenatore: Breda

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli, Fiordilino, Taugourdeau, Maleh, Aramu, Forte, Esposito. Allenatore: Zanetti