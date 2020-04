La Valle dell’Orfento: il Sentiero delle Scalelle [VIDEO]

Suggestivo per la presenza di ponticelli e staccionate, lungo il Sentiero delle Scalelle si possono osservare ciclamini, primule e felci

Presto ci si potrà concedere qualche passeggiata nella natura. Sarà un camminare diverso, in solitaria, che al contempo potrà però far meditare sulla bellezza della natura e delle cose semplici. Una delle mete potrebbe essere la Valle dell’Orfento, una riserva naturale che vanta un ricco patrimonio di biodiversità. Per accedervi è necessario ritirare un´autorizzazione gratuita presso il Centro Visitatori.

Uno degli itinerari più amati, adatto a grandi e piccini, che condurrà alla scoperta di un piccolo eden, tra vegetazione lussureggiante e fragorose cascate é il Sentiero delle Scalelle, che si snoda lungo un suggestivo tratto di fiume con una rigogliosa vegetazione ripariale. Qui lo sguardo si perde tra le bellissime scenografie disegnate dal corso d´acqua che ad ogni svolta regala una nuova prospettiva sulla Valle dell´Orfento, una riserva naturale che vanta un ricco patrimonio di biodiversità tanto da essere indicata dalla rivista “Nature”, la più importante tra le pubblicazioni scientifiche della comunità internazionale, come un luogo straordinario per la varietà di specie animali e vegetali presenti.



Il percorso, attrezzato con una serie di ponticelli e staccionate, consente di esplorare la profonda gola incisa dal fiume nel corso di milioni di anni grazie alla forte corrente L´ambiente è molto suggestivo: un´imponente parete strapiombante “incombe” su tutta la zona, il fogliame degli alberi filtra la luce solare che conferisce all´acqua del fiume un caratteristico colore verde, mentre nei mesi di aprile e maggio le piccole radure sono invase da meravigliose fioriture di anemoni, primule e ciclamini.

Il percorso è reso ancora più suggestivo da una serie di ponti in legno, necessari per attraversare in più punti il fiume che scorre fragoroso sotto i tuoi piedi. Attraversando i ponti, un continuo saliscendi porterà nei pressi si una cascata, realizzata artificialmente per incanalare l´acqua del fiume ed utilizzarla per muovere le macine di un antico mulino. Particolarmente abbondanti, grazie alla costante umidità, sono le felci: la lingua cervina, il polipodio e la capelvenere.

Si arriva al Sentiero delle Scalelle partendo da Contrada Santa Croce a Caramanico Terme; il percorso é a anello.