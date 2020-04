Pineto, credito per i servizi scolastici non fruiti causa Covi-19

Agli studenti sarà riconosciuto un credito del 33% di quanto pagato o un rimborso, a fronte, rispettivamente, di una nuova o nessuna iscrizione

PINETO – L’Amministrazione Comunale di Pineto, ha stabilito di riconoscere agli utenti iscritti ai servizi di trasporto e di refezione scolastica per l’a.s. 2019/2020 un credito per la quota pagata e non fruita a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare coloro che nel prossimo anno scolastico usufruiranno del servizio di trasposto scolastico, al momento del pagamento della tariffa per il 2020/2021, si vedranno riconosciuto un credito pari al 33% di quanto pagato per l’a.s. 2019/2020, mentre per coloro che non ne usufruiranno la quota del 33% suddetta verrà rimborsata.

Quanti nel prossimo anno scolastico usufruiranno del servizio di refezione scolastica nel sistema pre-pagato si troveranno l’eventuale credito delle ricariche effettuate e non fruite nell’a.s. 2019/2020, mentre per coloro che non ne usufruiranno verrà rimborsato l’importo puntuale di quanto ricaricato e non fruito.

“Rimborsare i cittadini – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pineto, Vincenzo Fiorà – è ovviamente dovuto se hanno pagato per servizi che non hanno poi potuto utilizzare a causa dell’emergenza che stiamo vivendo. Per tutti i dettagli relativi alle modalità dei rimborsi ci si potrà rivolgere agli uffici comunali”.