Università dell’Aquila, il progetto Matematica superpiatta sbarca in Europa

Il videogioco eucativo é stato presentato nell’ambito della fiera internazionale Maker Faire 2020 European Edition

L’AQUILA – L’Ateneo aquilano ha presentato al grande pubblico il progetto Matematica Superpiatta, nell’ambito della fiera internazionale Maker Faire 2020 European Edition, che coinvolge imprese e appassionati riuniti allo scopo di condividere progetti e scoperte in ambito tecnologico.

L’edizione europea 2020 ha costituito l’occasione per illustrare in un talk i risultati delle sperimentazioni svolte nelle scuole. Oltre a ciò si è determinata la possibilità di coinvolgere in un workshop docenti, studenti e i loro genitori

Matematica Superpiatta è un videogioco educativo per l’insegnamento-apprendimento della Matematica. Le attività proposte nel gioco sono coerenti con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e quindi possono adattarsi a percorsi nella scuola Primaria e Secondaria di I grado. La piattaforma di gioco offre agli insegnanti una Web App che permette di monitorare i progressi degli alunni e di personalizzare le attività per classe o singolo alunno, anche nell’ottica di una didattica personalizzata e individualizzata.

Il videogioco è stato utilizzato in varie sperimentazioni che hanno coinvolto diverse scuole del

territorio aquilano: IC Teofilo Patini (AQ), IC Dante Alighieri (AQ), IC Comenio (Tornimparte,

AQ), IC De Panfilis- Di Rocco (Pescocostanzo, AQ)

Il progetto Matematica Superpiatta nasce dalla collaborazione di diversi docenti e ricercatori di più Dipartimenti dell’Ateneo:

Dipartimento di Scienze Umane: Prof.ssa Antonella Nuzzaci, Dr.ssa Alice Lemmo, tutor Federica Lizzi e Daniela Colaianni

Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche: Prof. Leonardo Guidoni

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica: Prof. Carlo Maria Scoppola, Dr. Luca Forlizzi