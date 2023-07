Venerdì 21 luglio alle ore 9.30 nella Sala Risorgimento del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara in programma l’Evento Ater Pescara

PESCARA – Si svolgerà domani, venerdì 21 luglio, alle ore 9.30, nella Sala Risorgimento del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, in via delle Caserme, l’Evento promosso dall’Ater di Pescara sul tema ‘Una Strategia flessibile per i Progetti delle Residenze sociali Pubbliche’.

“In occasione della partecipazione alla Mostra Internazionale dell’European Cultural Centre ‘Time Space Existence’ per la Biennale di Architettura di Venezia 2023 – hanno spiegato il Presidente dell’Ater Mario Lattanzio e il Direttore Gianni D’Addazio – abbiamo promosso un evento per presentare l’esito di alcuni progetti strategici sviluppati seconda una nuova visione, progetti ‘Codici Urbani’, che si sono aggiudicati uno spazio all’interno della Biennale stessa. Domani parleremo di rigenerazione urbana e umana dei luoghi fragili della città di Pescara, sui temi dell’Ambiente e del paesaggio urbano, del riuso e della comunità, un momento strategico per confrontarci sulle trasformazioni in atto per lo sviluppo del territorio”.

L’evento domani vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dell’assessore Mario Quaglieri, il Presidente Ater di Pescara Lattanzio, il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore all’edilizia residenziale pubblica Isabella Del Trecco, i componenti del Cda dell’Ater Federica Camplone e Agostino Castagna, i presidenti delle Ater di Chieti Luigi Comini, de L’Aquila Isidoro Isidori, di Lanciano Fausto Memmo, di Teramo Maria Ceci, il Direttore di Federcasa Patrizio Losi. Alle 11.40 apertura della Tavola rotonda su ‘Strategie e azioni in corso dell’Ater Pescara: presentazione dei Progetti PNRR: piazza Alcyone, Borgo Marino sud e via Rubicone; altri progetti: via Cetteo Ciglia, viale Europa (Montesilvano)’. Introduce Alberto Ulisse del Dipartimento di Architettura, intervengono l’architetto Gianni D’Addazio, Direttore Ater Pescara, e Zedaplus Architetti. Modera la giornata la giornalista Anna Di Giorgio.