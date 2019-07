Un Biglietto Sospeso per i meno fortunati, ecco il progetto ACS

Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo regala il Teatro ai meno fortunati. Le modalità per partecipare a questa iniziativa solidale

REGIONE – Quest’anno l’ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo si impegna in un progetto di inclusione per chi è meno fortunato, sensibilizzando professionisti, Enti, Aziende e cittadini all’acquisto di “biglietti sospesi” che saranno destinati, grazie alla collaborazione con il CSV Centro Servizi per il Volontariato di Teramo insieme alle associazioni di volontariato della Provincia, a persone che non hanno la possibilità di andare a Teatro per assistere gratuitamente a spettacoli di Prosa, Danza, Musica, Teatro ragazzi e Teatro dialettale in programma al Teatro Comunale di Teramo per la Stagione 2019/2020.

Le somme raccolte con la causale “Biglietto Sospeso” verranno destinate interamente alla stampa di biglietti dedicati a questo progetto solidale da consegnare alle persone segnalate dalle Associazioni attraverso il CSV.

COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE

Per diventare benefattori basta donare una qualsiasi somma attraverso la piattaforma di crowfunding RetedelDono (https://www.retedeldono.it ) digitando nella ricerca “BIGLIETTO SOSPESO” oppure per offerte importanti e per recuperare il 65% della somma donata come credito d’imposta, si può fare un bonifico specificando nella causale “Art Bonus Il biglietto sospeso – ACS Abruzzo Circuito Spettacolo – Codice Fiscale o Partita Iva di chi effettua l’erogazione” – Beneficiario: ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO – Iban: IT49I0200815304000105243443

Bisogna inviare quindi la scansione della distinta di bonifico, dati anagrafici e indirizzo email di chi ha eseguito l’erogazione a amministrazione@acsabruzzo.it Bisogna ricordare che la distinta di bonifico dovrà essere trasmessa al proprio commercialista se si vuole usufruire del credito di imposta del 65% dell’importo erogato.

Maggiori informazioni sul link: https://artbonus.gov.it/1606-acs-abruzzo-circuito-spettacolo.html