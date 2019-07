Malore per un atleta dell’Ecomaratona dei Marsi, il soccorso CNSAS

AVEZZANO – I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, in assistenza alla Ecomaratona dei Marsi, gara di corsa di 44 km che si snoda sul monte Breccioso, in un territorio compreso fra i comuni di Pescasseroli e Collelongo, sono intervenuti ieri, domenica 21 luglio, in aiuto di un atleta che, a 2 km dal traguardo, ha accusato un brutto malore.

Inizialmente si era alzato in volo l’elicottero del 118 dell’Aquila, poi dirottato a Fonte Cerreto, sul Gran Sasso, per prestare soccorso a un motociclista in evidente stato di malore a causa di una puntura di insetto.

L’Ecomaratona dei Marsi, giunta alla sua 24a edizione, si corre interamente in ambiente naturale ed è caratterizzata da un importante dislivello (o variazione di altitudine da un dato punto di riferimento).

L’atleta soccorso, residente ad Atessa, è stato prelevato dall’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Avezzano.

NOTE SULLA GARA

La ASD PLUS ULTRA, con la collaborazione del Comune di Collelongo (AQ), ha organizzato per Domenica 21 luglio 2019 una gara della lunghezza complessiva di 10 miglia aperta a tutti gli atleti assoluti ed amatori. La gara si è svolta su percorso delimitato all’interno del territorio comunale di Collelongo, con partenza ed arrivo da Piazza Ara Dei santi. Il ritrovo è stato fissato per le ore 7,00, la partenza alle ore 08,30. Distanza 16093 metri, percorso TRAIL- La gara si svolgerà su percorso delimitato all’interno del territorio comunale di Collelongo, con partenza ed arrivo a Piazza Ara dei Santi