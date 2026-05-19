Abruzzo Estate 2026: le proposte de Il Bosso

REGIONE – L’estate 2026 segna un nuovo modo di vivere l’Abruzzo, attraverso esperienze autentiche, itinerari lenti e attività pensate per chi desidera esplorare il territorio con curiosità e meraviglia. Il Bosso propone una stagione ricca di novità, invitando viaggiatori e appassionati a riscoprire la regione con un passo più consapevole e un tempo più umano.

Il Trabocco Turchino torna a vivere con visite guidate al tramonto

Il progetto Bosso AMare si amplia in uno dei luoghi più iconici della Costa dei Trabocchi: il Trabocco Turchino. Non più soltanto un simbolo da osservare, ma un luogo da visitare, conoscere e ascoltare attraverso storie, tradizioni e testimonianze.

Le visite guidate gratuite al tramonto si svolgeranno tutte le domeniche di maggio, mentre negli altri giorni saranno disponibili su prenotazione. Dal 21 giugno le visite saranno attive tutti i giorni, sempre su prenotazione.

A completare l’offerta arriva il nuovo Welcome Point di San Vito Chietino, aperto nei weekend, uno spazio dedicato all’accoglienza e all’informazione per accompagnare i visitatori alla scoperta della Costa dei Trabocchi.

Ciclowalking sulla Costa dei Trabocchi

Il Ciclowalking è una delle principali novità della stagione: un’esperienza che unisce la pedalata lungo la Via Verde d’Abruzzo a un tratto di cammino panoramico.

La partenza è da Ortona, dalla ciclostazione Officine Forti, per un percorso tra trabocchi e scorci sul mare. A San Vito Marina si prosegue a piedi verso il borgo alto, per poi tornare in bici fino al Trabocco Chiave sul Mare, dove l’esperienza si conclude con un aperitivo vista Adriatico.

L’attività è disponibile tutti i giorni.

Alba in kayak ai Ripari di Giobbe con colazione vista mare

Tra le proposte più suggestive dell’estate c’è l’escursione all’alba in kayak ai Ripari di Giobbe. Un percorso tra calette, falesie e acque trasparenti, accompagnati dalla luce del mattino.

Al rientro, la giornata prosegue con una colazione vista mare presso il Camping Ripari di Giobbe.

Le uscite sono previste dal 26 giugno al 26 luglio nei giorni di venerdì, sabato e domenica, e dal 31 luglio al 31 agosto tutti i giorni.

L’Abruzzo sulla Via del Mare

Un’esperienza di cicloturismo lento che attraversa la Costa dei Trabocchi tra natura, panorami e luoghi autentici.

Il tour si svolgerà nelle date del 29, 30 e 31 maggio e del 18, 19 e 20 settembre.

E-bike tour nella Valle Peligna con degustazione in cantina Pietrantonj

Un itinerario che unisce natura, storia e sapori.

Dalle Sorgenti del Pescara si raggiunge Corfinio, luogo simbolico dove nacque il nome Italia, per poi proseguire verso l’Eremo di San Venanzio e la Valle Peligna. Il tour si conclude a Vittorito con una degustazione nella cantina Pietrantonj.

Tour mattina con degustazione:

Fino al 14 giugno: weekend

Dal 15 giugno al 31 agosto: tutti i giorni

Dal 1 settembre al 31 ottobre: weekend

Tour pomeriggio:

Fino al 31 ottobre: tutti i giorni

E-bike tour o passeggiata al tramonto a Gagliano Aterno con cena e musica in convento

Un’esperienza nella Valle Subequana tra borghi autentici, librerie, musei diffusi e comunità che rinascono attraverso cultura e condivisione.

La serata si conclude nel chiostro della Taverna degli Esposti, con cena e musica.

Date: 20 giugno, 11 e 25 luglio, 6 e 20 agosto.

Orario: 17.00.

E-bike tour dei Borghi del Gran Sasso con aperitivo in centro storico

Un percorso tra Castel del Monte, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio, tra i borghi più belli d’Italia.

Al termine del tour, aperitivo pranzato da Mariannina in Piazzetta San Rocco.

Disponibile tutti i giorni, tour della mattina.

Cammini su misura in Abruzzo

Il Bosso propone cammini personalizzati per chi desidera vivere un viaggio autentico e immersivo.

Dalla Costa dei Trabocchi al Gran Sasso, dalle Gole del Sagittario ai sentieri dei briganti, ogni percorso viene costruito su misura per far scoprire il territorio in modo lento e consapevole.

Tour ispirazionali: L’Aquila e i Paesi Narranti del Gran Sasso

Passeggiate ispirazionali, visite guidate, incontri con i protagonisti della docuserie Paesi Narranti e un racconto che intreccia memoria, comunità e futuro.

Il progetto si inserisce nel percorso di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, di cui Il Bosso è Ambasciatore.