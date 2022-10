Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini 2022: i vincitori

TORTORETO – La settima edizione del Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini, valevole per i circuiti Corrimaster Fidal e Piceni&Pretuzi, si è conclusa lasciando agli oltre 200 partecipanti un lieto ricordo grazie all’accoglienza e all’organizzazione magistrale dell’Adriatico Team Polisportiva Asd: il successo era nell’aria, ma non scontato, visto i due anni consecutivi di assenza nell’ambiente podistico regionale abruzzese a causa della pandemia.

Ad aggiudicarsi la gara competitiva di 9,9 chilometri, tutta disegnata nella parte alta di Tortoreto e nell’attigua frazione di Settecolli, è stato Francesco Raia (Podistica New Castle) a sua volta capace di fare il vuoto e portarsi a casa in perfetta solitudine il successo dopo 35’39” di gara e una media a chilometro di 3’36”. Alle sue spalle si sono piazzati Matteo Pantoni (Marà Avis Marathon – 36’06”), Biniyam Senibeta Adugna (Ecologica G-Giulianova – 36’52”), Luca Maiorani (Podistica New Castle – 37’38”) e Luca Alberto Mincioni (Podistica Avis Alba Adriatica – 37’52”).

L’Atletica Avis San Benedetto del Tronto ha messo il timbro alla gara femminile grazie al primato di Minerva Strazzella (44’27”), seconda Monica Foglia (GP Montorio – 44’56”) e terza Simonetta Mei (Atletica Abruzzo L’Aquila – 45’39”).

Alla Pretuzi Runners Teramo la graduatoria per società col maggior numero di arrivati (16), davanti all’Atletica Cologna Spiaggia (15) e all’Adriatico Team Polisportiva (13).

I non competitivi, invece, hanno goduto delle bellezze del territorio di Tortoreto Alto su un tragitto di 5 chilometri, chi camminando, chi corricchiando, senza l’assillo del tempo massimo.

“Una magnifica giornata dedicata allo sport all’aria aperta ed alla valorizzazione del magnifico territorio di Tortoreto. Un evento a cui sono particolarmente affezionato, poiché portato avanti inizialmente da un ex Assessore a me molto caro, oggi ottimamente organizzato dall’Adriatico Team Polisportiva Asd. I miei complimenti al presidente Guglielmo De Laurentiis ed a tutto il direttivo che, con i suoi tanti volontari, hanno permesso di realizzare questo magnifico spettacolo nel nostro borgo” ha dichiarato in una nota l’assessore al turismo per il Comune di Tortoreto Giorgio Ripani, presente nel corso della gara e della cerimonia di premiazione assieme al sindaco Domenico Piccioni, agli assessori Marino Di Domenico (sport) e Francesco Marconi (agricoltura), oltre a Sandra Iustini, sorella del compianto Paolo a cui è intitolata la manifestazione.

“Una vetrina di sport nel cuore del nostro borgo, un ringraziamento particolare a tutti i soci dell’Adriatico Team Polisportiva Asd, ai volontari, alle forze dell’ordine che, con dedizione, hanno reso indimenticabile il Trofeo Città di Tortoreto, uno dei tanti fiori all’occhiello dei nostri eventi sportivi cittadini” ha dichiarato Marino Di Domenico.

Gli ha fatto eco Guglielmo De Laurentiis, presidente dell’Adriatico Team Polisportiva Asd: “A nome mio e di tutto il direttivo dell’Adriatico Team Polisportiva Asd, siamo molto soddisfatti ed appagati per la fatica che una simile organizzazione ci è costata sulle nostre spalle. Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo insieme al gradimento dei partecipanti al culmine di una bellissima giornata di sport, passione condivisa, amicizia e sorrisi che non vedevamo dai tempi pre-pandemia. Grazie ai nostri sponsor e all’amministrazione comunale di Tortoreto per il supporto e la vicinanza”.

VINCITORI DI CATEGORIA

SM16-22: Marco Berardocco (Individuale)

SM23: Samuele Di Curzio (NorciaRun 2017)

SM30: Simone D’Angelo (Adriatico Team Polisportiva Asd)

SM35: Cristiano Azzuna (Adriatico Team Polisportiva Asd)

SM40: Michelangelo D’Errico (Pretuzi Runners Teramo)

SM45: Angelo Ciavarella (Atletica Cologna Spiaggia)

SM50: Luca Maiorani (Podistica New Castle)

SM55: Francesco Di Blasio (Podistica New Castle)

SM60: Antonio Sebastiani (Pretuzi Runners Teramo)

SM65: Tonino Massucci (Atletica Abruzzo L’Aquila)

SM70: Remo Chiavatti (GP Montorio)

SF23: Maria Grazia D’Ambrosio (Atletica Cologna Spiaggia)

SF30: Antonia Strazzella (Atletica Avis San Benedetto del Tronto)

SF35: Carla Massetti (Ecologica G-Giulianova)

SF40: Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo)

SF45: Barbara Mozzoni (Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi)

SF50: Debora Scaramucci (Avis Spinetoli Pagliare)

SF55: Nunzia Trubiani (Podistica New Castle)

SF60: Antonietta Merlini (Atletica Avis San Benedetto del Tronto)

SF65: Doriana Mantini (Nuova Atletica Montesilvano)

SF70: Laura Tripi (Passo Capponi Asd)