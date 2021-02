Trasporto scolastico, l’azienda Manfredi sbarca a Giulianova

L’azienda pugliese si é aggiudicata un appalto di 3 anni per il servizio di trasporto per alunni dalla scuola dell’infanzia fino alle medie

GIULIANOVA – Dopo Silvi Marina, il Consorzio Re Manfredi, azienda pugliese leader nel trasporto scolastico da oltre 20 anni, sbarca in un’altra città dell’Abruzzo, Giulianova. La solida impresa meridionale con sede a Manfredonia si è infatti aggiudicata un appalto di tre anni con cui provvederà a svolgere il servizio di trasporto per gli alunni dalla scuola dell’infanzia fino alle medie.

E per quanto riguarda i timori espressi nelle scorse settimane dalle 21 unità tra autisti ed assistenti impiegate precedentemente a Giulianova, il direttore tecnico del Consorzio Antonio Pio Gramazio evidenzia: “Grazie all’ottima intesa con il comune e le sigle sindacali, abbiamo potuto salvaguardare tutti i posti di lavoro”.

A tal riguardo, viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Jwan Costantini e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia. Quest’ultima ha anche lodato la serietà dell’azienda, rilevando inoltre che l’accordo raggiunto con i lavoratori è anche una garanzia per i genitori dei bambini, che vedranno riconfermati gli stessi operatori che da tempo svolgono questo servizio delicato con cura ed impegno.

“La nostra preoccupazione da sempre è quella di individuare strumenti idonei per far viaggiare con tranquillità i bambini, facendo in modo che anche i loro genitori possano affidarceli serenamente”, spiega Antonio Pio Gramazio.

L’azienda di Manfredonia ha ideato, prima in Italia, l’app Scuola Bus Tracker, che permette ai genitori di seguire sui propri smartphone o tablet il percorso dei propri figli da casa a scuola e viceversa. L’app permette di localizzare gli studenti sullo scuolabus in ogni momento, inoltre l’utente-genitore può interagire ed accedere ad altre informazioni utili, come eventuali ritardi o variazioni del percorso. Per via dell’emergenza sanitaria, la Re Manfredi ha introdotto inoltre la possibilità di monitorare in tempo reale anche che tra i bambini a bordo vengano mantenute le distanze di sicurezza.

Insomma, un’azienda all’avanguardia, che garantisce massimi livelli di sicurezza e con un particolare occhio di riguardo al sociale. Tre importanti punti di forza che hanno portato l’azienda di trasporti del foggiano a farsi apprezzare dal nord al sud Italia.