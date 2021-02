L’Aquila, online letture animate per bambini: ecco quando

Nel corso di ciascun incontro della Scuola di Teatro Drama verrà letto un albo illustrato d’autore a cui seguirà un laboratorio creativo

L’AQUILA – La Scuola di Teatro DRAMA propone una nuova iniziativa, questa volta rivolta a bambini dai 4 ai 10 anni. Si tratta di 4 incontri a cadenza mensile che si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom, e non appena sarà possibile in presenza, presso la sede in via Matteo da Leonessa, 14. Nel corso di ciascun incontro verrà letto un albo illustrato d’autore a cui seguirà un laboratorio creativo. L’obiettivo è quello di passare ai bambini concetti importanti, come la diversità, la gestione delle emozioni, la sensorialità e il passare del tempo, attraverso l’identificazione nei personaggi protagonisti delle storie e lavori creativi di cui saranno attivamente gli autori, oltre che permettere loro di vivere un piccolo momento diverso nella quotidianità che ormai si svolge prevalentemente in casa.

Programma

Gli incontri saranno alle ore 16:30 delle domenica:

28 febbraio “I colori delle emozioni”

28 marzo “A caccia dell’orso”

18 aprile “Il piccolo bruco Maisazio”

16 maggio “Pezzettino”