Traffico regolare sul tratto della A4 che era stato chiuso per incidente

PESCARA – Traffico regolare sul tratto dell’A14 Bologna-Taranto tra i caselli di Ortona e Pescara sud, in direzione nord (al km 399,700), che é stato riaperto dopo l’incidente avvenuto la scorsa notte attorno alle 4. Nello scontro con un mezzo pesante un’automobile si era ribaltata. Sul posto erano intervenute subito le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Non si registrano danni alle persone.

La chiusura si era, però, resa necessaria per consentire il riposizionamento delle barriere centrali, costituite da new jersey, spostate a causa dell’incidente.