L’Aquila, Biondi: “Non sospensione, ma abbattimento delle tasse”

Nella videoconferenza del 12 marzo il sindaco ha fatto il punto sull’emergenza del Coronavirus e illustrato una lettera ai parlamentari

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in diretta sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, in particolare per quanto riguarda il DPCM 11 marzo 2020

“Il nuovo decreto vieta le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, e di somministrazione di alimenti e bevande, con l’obiettivo di evitare affollamenti e tenere la gente in casa“, ha esordito Biondi . “Ne ho parlato col Prefetto – ha proseguito- e in giornata formuleremo un quesito all’Inps per capire se a fronte di certificazione relativa alla difficoltà di approviggionamento dispositivi personali protettivi individuali è possibile accedere agli ammortizzatori sociali. Attendiamo una risposta per comunicarla alle imprese e alle associazioni di categoria”.

Il sindaco ha anche spiegato di aver scritto alle associazioni di categoria, esplicitando novità e strette previste dal Dcpm, a partire da quelle relative ai mercati. “A fronte della crisi economica – ha detto – come sindaci dei Comuni di Chieti, Pescara e Teramo abbiamo inviato una lettera ai parlamentari abruzzesi in cui chiediamo in sede di esame del provvedimento disposto dal Governo da 25 miliardi, che ci sia attenzione particolare per le attività produttive che piu di altre stanno pagano questa crisi. Éstato chiesto che non si parli di nuovo di sospensione, ma di abbattimento delle tasse, con misure efficaci e vigorose”.

Biondi ha spiegato che “sono partite le prime diffide ai presidenti di Consorzi che non consegnano da tanti mesi le schede parametriche, in modo che durante il periodo di lavoro da casa dei dipendenti sarà possibile snellire le pratiche e, terminata l’emergenza, aprire celermente nuovi cantieri”

“Ieri sera si é riunita per a prima volta l’Unità di Crisi, in cui si è fatto il punto sui dispositivi di protezione individuali, i lavori al G8 e sull’organizzazione del personale sanitario”, ha concluso.