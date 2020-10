Tour radiofonico al via per Lara Molino: ecco le date

Il suo ultimo singolo “La terra è di chi la canta” trasmesso in diversi paesi del mondo e sigla finale della storica trasmissione radionica “Folknights”

SAN SALVO – Da alcuni giorni, su tutte le piattaforme digitali, è uscito il nuovo singolo della cantautrice Lara Molino dal titolo “La terra è di chi la canta”. La canzone di matrice folk, composta e arrangiata dalla Molino, è distribuita da Amuse. La cantautrice torna a parlarci di terra e radici, di famiglia e identità. La definisce una canzone “universale” con il testo in lingua italiana ed una breve introduzione in dialetto abruzzese.

Il brano è stato trasmesso in anteprima in Australia, durante l’intervista con Paolo Puglia, conduttore di Radio Blu Italia che ha sede ad Adelaide. Successivamente Lara è stata ospite di ICN Radio New York (Stati Uniti), Radio Blau di Lipsia (Germania) e Radio Ara (Belgio).

“Ci sono tanti italiani che vivono e lavorano all’estero, molti sono abruzzesi. Loro, molto più di noi che siamo rimasti in Italia, sentono l’attaccamento alla propria terra di origine ed è a loro, in particolare, che mi sono rivolta quando ho scritto questo brano”, commenta la Molino.

Questa settimana a partire da stasera, 12 ottobre, Lara inizierà un importante tour radiofonico che la vedrà ospite di diverse radio italiane e straniere in cui sarà intervistata e in cui trasmetteranno la sua musica: il suo nuovo brano “La terra è di chi la canta”, ma anche le altre canzoni che fanno parte del suo fortunato album in vernacolo abruzzese dal titolo “Fòrte e gendìle”. Da stasera, inoltre, il suo ultimo singolo, diventerà la sigla finale della storica trasmissione “Folknights” ideata e presentata da Giovanni Alcaini su Radio Cernusco Stereo in Blu.

Queste le altre “tappe” del tour: il 13 ottobre, Radio Cosmo Colonia (Germania), il 15 sarà la volta di Radio Cronica Folk Musical (Spagna) ed il 16 ottobre, la songwriter sarà ospite della trasmissione Valori in Corso di Radio Città Aperta (Roma). Per avere ulteriori informazioni sul tour radiofonico e per tutte le altre novità, si possono visitare le pagine Facebook e Instagram della cantautrice.