La terra è di chi la canta, domani fuori il brano di Lara Molino

Il 29 settembre in uscita su tutti i digital stores con anteprima in Australia il singolo della cantautrice abruzzese tra le voci di spicco del panorama folk italiano

SAN SALVO – Uscirà domani, 29 settembre, il nuovo singolo della cantautrice abruzzese Lara Molino, una tra le voci di spicco del panorama folk italiano. Il singolo si intitolerà “La terra è di chi la canta” e si potrà ascoltare su tutte le piattaforme digitali. Il brano, testo, musica e arrangiamenti della cantautrice, è un prodotto tutto abruzzese, registrato al P.I.M.S. di Vasto da Francesco Apolloni, suonato dalla stessa Lara (voce, chitarra acustica, tamburello), da Giuseppe Di Falco (fisarmonica), e Domenico Mancini (violino). Come ogni brano realmente folk ha la forza di parlare a quella parte di terra e radici che ognuno di noi si porta dietro nonostante tutto. Lara Molino, dopo il fortunato album “Fòrte e gendìle”, con testi in vernacolo abruzzese, pubblicato nel 2017 e prodotto artisticamente dal violinista e songwriter Michele Gazich, questa volta, sceglie di cantare in italiano con una breve intro, recitata, in dialetto. E’ un brano essenziale, arrangiato con una chitarra acustica a cui sono stati aggiunti un violino ed una fisarmonica a completare una gamma di timbri che vedono al centro di tutto la voce della cantautrice.

Il titolo della canzone che è stato anche il titolo di uno spettacolo teatrale di successo della Molino, è stato ispirato dall’omonima rubrica ideata e curata dal giornalista – direttore artistico, Gerardo Ferrara. Il singolo “La terra è di chi la canta” è stato presentato in anteprima ad Adelaide, in Australia, su Radio Blu Italia, il giorno 23 settembre, durante l’intervista radiofonica alla cantautrice. Il 28 settembre sarà presentato durante la diretta con la ICN Radio di New York, a seguire Germania, Belgio ed in ottobre nella radio indipendenti italiane.

Chi è Lara Molino

Lara Molino è una cantautrice e musicoterapista. Ha composto fino ad oggi circa 200 canzoni in lingua italiana e dialetto abruzzese. Polistrumentista, suona la chitarra, l’armonica a bocca, il pianoforte e vari strumenti a percussione.

Nel 2017 ha inciso il disco “Fòrte e gendìle”, dieci brani inediti composti dalla cantautrice e cantati interamente in lingua abruzzese. Un album prodotto artisticamente dal violinista e songwriter Michele Gazich, per la sua etichetta FonoBisanzio, distribuito da IRD.

In lingua italiana ha inciso i dischi “Tra le mie braccia”, Sovera Edizioni (2006), “Il mio angolo di cielo” (2009), registrato a Roma al Kymotto studio da Massimo Varini (produttore e chitarrista di Nek, Laura Pausini, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Ivano Fossati) e “La pazzia del perdono” (2012).

Ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero: Polonia, Spagna, Canada ed ha partecipato ad importanti festivals tra i quali: Monsano Folk Festival, Buon Compleanno Faber e Rocciamorgia Festival.

Dal 2003 è docente di Canto Moderno e Chitarra presso l’Associazione Culturale “Nonsolomusica” che ha sede a San Salvo (CH) e ha iniziato a curare la direzione artistica di eventi come “Festival delle Chitarre” (giugno 2003), “Salviamo le Parole dei Nostri Antenati” (ottobre 2004), “San Salvo Musica Festival” (Dalla I alla XVI edizione tenutasi a luglio 2019), “Spazio Cantautori” (luglio 2018, luglio 2019).

Nel 2009, a Chieti, durante il “Grazie a tutti tour”, ha aperto il concerto di Gianni Morandi. Dal 1995 fino al 2009 ha aperto i concerti dei seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Nomadi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Ivana Spagna, Marina Rei, Gen Rosso, Gatto Panceri.

Lara Molino è stata “cantante ufficiale” di “Emmanuel”, l’inno della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, che ha più volte cantato davanti a milioni di giovani di tutto il mondo e al Papa Giovanni Paolo II.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio Internazionale “Dean Martin” con la seguente motivazione: “ A Lara Molino, cantautrice appassionata della sua terra, per il meticoloso lavoro di ricerca sulle tradizioni popolari e per la capacità di raccontare in stile personale folk-rock le storie dell’Abruzzo nel mondo”.

Ad aprile 2020, durante il lockdown causato dal Covid-19, invitata da Maurizio Geri e David Riondino, partecipa al progetto “Lettere dall’Italia”, video e canzone realizzati dai più importanti artisti della musica popolare italiana (tra i quali Lucilla Galeazzi, Riccardo Tesi, Gastone Pietrucci, Elena Ledda), che si uniscono per l’occasione e cantano in tutti i dialetti d’Italia.

A settembre 2020 lancia il suo nuovo singolo “La terra è di chi la canta”, musica, testo e arrangiamenti della cantautrice. Un brano folk, cantato in italiano, un omaggio alle sue origini, alla sua terra.