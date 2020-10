Giro d’Italia 2020 a Chieti: sospese le attività didattiche il 13 ottobre

Il sindaco di Chieti, Pietro Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza per ragioni di sicurezza e rispetto della normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sospende

CHIETI – Scuole sospese il 13 ottobre a Chieti in occasione della manifestazione ciclistica 103° Giro d’Italia – 10^ tappa Lanciano – Tortoreto. La stessa coinvolgerà dunque il comune teatino, pertanto il neo sindaco Pietro Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza n. dell’8 ottobre 2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido per martedì 13 ottobre 2020.

Al riguardo, il Sindaco Ferrara ha dichiarato che “Detto provvedimento si è reso necessario sia per ragioni connesse alla sicurezza stradale, sia per garantire il massimo rispetto della normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sicuramente, la cittadinanza comprenderà la decisione che ho assunto di sospendere, per la giornata di martedì 13 ottobre, le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido”.