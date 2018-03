Torneo Centro Italia Poetry Slam: 1° Round

PESCARA – Venerdì 2 marzo 2018 alle 21.30 inizia il primo torneo del centro sud di Poetry Slam con ben tre eliminatorie e una finale.

A idearlo e proporlo è stato Dimitri Ruggeri, che ha già introdotto il format del Poetry Slam per la prima volta in Abruzzo e Molise. Con l’occasione condurrà la serata come Maestro di Cerimonia con il supporto del Pj Massimiliano Elia curatore tra l’altro della logistica presso il locale Senza Fissa Dimora (Piazza della Marina 2/9) che ospiterà tutte le serate.

In totale i candidati interessati a partecipare al torneo hanno superato le trenta unità con una provenienza regionale molto variegata (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana) a testimoniare come questo format di poesia stia prendendo piede in tutta Italia. In definitiva gli appuntamenti delle eliminatorie sono fissati al 2,16 e 30 marzo 2018 mentre la superfinale si terrà il 13 Aprile.

I partecipanti della prima serata saranno: Federico Del Monaco, Giuseppe Diodati, Toni Fasulo, Salvatore Mattei, Fabiola Murri e Alessandra Prospero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Collettivo Poetry Slam Abruzzo Centro Italia. Il vincitore del torneo accederà alle fasi finali del Campionato PSA Centro Italia, coincidente con la finale macroregione Abruzzo-Molise del circuito L.I.P.S.

I protagonisti si presentano così, in modo più o meno serioso:

“Sono Federico Del Monaco, ho 42 ani senza vergogna, nato a Sulmona, vivo ad Avezzano, scrivo quando non mangio, dormo, lavoro, amo. La poesia per me è un’esigenza che accompagna la mia vera vocazione di prosa, se i miei racconti, romanzi, monologhi e spettacoli teatrali rappresentano dei film le mie poesie sono delle fotografie, a volte di scena, avvolte nel turbine di un’emozione che rende il suo meglio nel giusto fotogramma. Questo è il mio secondo lavoro, una vera fortuna. Altro da dire non so, sarebbe appena più lunga di tre righe, si tratta della mia vita”

“Nacqui a Popoli, ridente ma non sempre a volte è anche triste, paese della provincia di Pescara e scrissi molto di fiabe di poesie e di racconti. Provai a pubblicare “La Principessa dei Mille Mondi ” ma litigai subito con l’editore e l’umanità non ha più traccia di simile capolavoro” (Giuseppe Diodati)

“Sono nato a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta nel Novembre del 1966. Giovanissimo mi sono trasferito a L’Aquila dove vivo e lavoro dal 1985. Mi occupo del montaggio di apparati elettronici per satelliti.

Innamorato della letteratura amo scrivere, in particolar modo poesie, mia vera passione” (Antonio Fasulo)

“Sono nato a L’Aquila ho vissuto un po’ in giro ed ora è il turno di Pescara. Scrivo da quando ho imparato a farlo, riempiendo centinaia di quaderni. Mi cimento anche come cantautore e nel teatro” (Salvatore Mattei)

“Sono una pittrice e poetessa. Vivo e lavoro a Pescara. Sono protagonista del progetto artistico multimediale “L’Armadio di Pandora” in cui poesia teatro musica e pittura coesistono e descrivono la sua complessità artistica” (Fabiola Murri)

“Sono nata, cresciuta e continuo imperterrita a vivere a L’Aquila. Vivo “in direzione ostinata e contraria” immergendomi trasversalmente in tutti i generi di poesia. Sono inflessibile giurata nei concorsi letterari ed eclettica slammer, sono anche Haijin, MC e portatrice sana di poesia orale. Mi occupo da sempre di poesia, prosa e giornalismo. Il tutto a tasso variabile” (Alessandra Prospero)