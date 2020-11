Tonio Mario Bertolini fu titolare e cuoco del suo “Mario’s Italian Restaurant”

MONTEBELLO DI BERTONA – Tonio Mario Bertolini nacque a Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, il 1 aprile del 1944, da Antonio e Carmela. A soli quattordici anni partì per andare a lavorare in un resort. Fu, per lui, l’occasione di perfezionare un mestiere che aveva sempre sognato di fare: il cuoco. Servì l’esercito italiano nel corpo degli Alpini (ne fu orgoglioso). Nel 1969 sposò la compaesana Angelina Tucci (nata il 4 febbraio del 1950 – figlia di Fioravante e Lidia) che gli diede due figlie: Lidia e Dina. Subito dopo il matrimonio Tonio e Angelina decisero di emigrare. All’inizio vissero a New York nel quartiere del Queens. Nel 1977 decisero di andare a vivere a Dubuque nello Iowa dove aprirono il “Mario’s Italian Restaurant”.

Il “Telegraph Herald” il 13 marzo del 1995 così, tra le altre cose, scriveva: “Tonio Mario Bertolini offre la sua mano. È grande, più o meno come i famosi panzerotti che il suo ristorante di Dubuque serve … è cresciuto in una fattoria vicino a Pescara, in Italia, è molto felice di fare affari a Dubuque … ha un ristorante che può ospitare molte persone. Ha diversi dipendenti, tra cui le figlie Lidia e Dina. Lui e sua moglie, Angelina (cresciuta in Italia non lontano dall’azienda agricola Bertolini), non devono più lavorare tutto il giorno e tutta la notte in cucina … e quando gli si chiede di posare per una foto, un sorriso si diffonde su tutto il suo ampio viso. Sono, ha detto, molto felice”. Mario Bertolini morì il 15 giugno del 2017. Ha lasciato sicuramente un segno positivo nella intera comunità.

Il “Teghaph Herald” dopo la sua morte lo definì “una icona di Dobuque ed inoltre scrisse: “Non è mai stato eletto a nulla. Non ha fatto parte del consiglio comunale o del consiglio scolastico. Non è stato un dirigente d’azienda, un importante filantropo o un “power broker” locale. Eppure Mario Bertolini, nel suo modo semplice e amichevole, ha contribuito a plasmare la personalità della comunità di Dubuque”. Ancora oggi, il “Mario’s Italian Restaurant” continua, nel segno del fondatore, a servire cibo italiano di autentica qualità in un ambiente sempre accogliente e familiare.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”