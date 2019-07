Tocco da Casauria, weekend tra sport e spettacolo

TOCCO DA CASAURIA – “Sarà una grande festa dello sport” – esordisce il consigliere Comunale Massimiliano Olivieri, di fresca nomina e con l’incarico di seguire i progetti sportivi del paese. Si incomincia sabato 20 luglio, di sera, con l’ormai classica “Notturna Toccolana” organizzata dalla Tocco Runner, giunta alla decima edizione.

Gara podistica tra le più importanti della Regione, sicuramente è la più affascinante. Si correrà in notturna, nello straordinario scenario del borgo di Tocco da Casauria. Ma la festa inizierà già dal pomeriggio, con le gare dei più piccini, che correranno un breve tratto del circuito animando la piazza del paese e iniziando così ad approcciare uno sport per tutte le stagioni. La corsa notturna è prevista alle 20.30. Due circuiti: uno amatoriale e uno agonistico, che nelle ultime edizioni hanno visto partecipare più di mille persone, tra atleti ed amatori.

Sarà poi la volta del “Volo libero“, con il ritorno a Tocco, dopo oltre quindici anni, di una gara ufficiale di volo a vela del CRIC, Circuito Regionale Italia Centrale. Raduno dei piloti in Piazza Stromei alle 10.00, per poi salire con navetta in montagna, sulla rampa di decollo a mezza costa che si affaccia sul panorama incantevole della val Pescara abbracciata dalla maestosità della Majella e del monte Morrone. Giornata di gare nell’aria, e di intrattenimento in paese per i familiari che accompagneranno i piloti, che potranno scoprire il territorio visitando il Centro Informazioni del Parco Majella e rimanere fino a sera per godersi uno spettacolo musicale organizzato in piazza.

“Corse in notturna, campionati di volo a vela, Italian Open di Picklball: quest’estate Tocco sarà la capitale degli sport alternativi – annuncia il sindaco Riziero Zaccagnini -. La Notturna Toccolana non ha bisogno ormai di presentazioni. Grazie a un intenso lavoro, dopo molti anni di inattivismo abbiamo ricostruito le condizioni ambientali e i rapporti amministrativi che faranno tornare le vele a gareggiare sui cieli di Tocco. Aspettando settembre per l’Italian Open di Pickleball, sport emergente che porterà atleti da tutto il mondo, e che ha visto la squadra di Tocco fare il pieno di medaglie all’ultimo torneo in Germania.

Tutto questo è stato possibile grazie all’azione congiunta del Comune e delle associazioni promotrici, che non mi stancherò mai di ringraziare ed elogiare per l’impegno immenso che profondono, e alla sinergia creatasi con il Parco Majella, sempre più vicino al nostro territorio. É un momento importante di rilancio che vede nello sport un ambasciatore privilegiato del nostro paese in Italia e nel mondo”.