12° Festival ArteinCanto a Bellante e Roseto

In programma dal 18 al 28 luglio 2019 e si svolgerà nei comuni di Bellante (Ripattoni, Bellante Paese) e Roseto degli Abruzzi (Montepagano)

BELLANTE – Giunto alla sua dodicesima edizione, il Festival ArteinCanto, diretto dal M° Luciano Di Pasquale, e organizzato dall’Associazione culturale “Il Cantiere delle Arti”, si terrà dal 18 al 28 luglio 2019 nei comuni di Bellante (Ripattoni, Bellante Paese) e Roseto degli Abruzzi (Montepagano).

Ad aprire la rassegna sarà il il consueto Concorso internazionale di canto lirico ArteinCanto, giunto anch’esso alla XII edizione, appuntamento diventato ormai tradizionale e che fin dalla sua prima edizione suscita l’interesse di cantanti provenienti da numerosi paesi europei ed extraeuropei. La competizione avrà luogo nel Teatro del Palazzo Saliceti di Ripattoni il 18 e 19 luglio e terminerà con il Gran Galà dei finalisti la sera del 20 luglio alle ore 21:00 a nel Largo degli alberetti di Ripattoni (Bellante).

Una commissione di professionisti del settore valuterà i concorrenti ed assegnerà i quattro premi in denaro per un montepremi di € 3.200,00 ma sarà anche l’occasione in cui il pubblico potrà conferire un riconoscimento al proprio cantante preferito mediante apposita votazione.

Il primo, il secondo e il terzo premio, nonché il premio al miglior giovane saranno invece assegnati ai partecipanti più meritevoli dalla giuria di esperti: Manuela Formichella, soprano e docente di canto al conservatorio di Pescara, Isabella Crisante, (pianista ufficiale del concorso) vocal coach e pianista, Luciano Di Pasquale, bass-baritone, docente di canto al conservatorio di Campobasso, Andrea Pecchio, segretario artistico Fondazione Arturo Toscanini di Parma e assistant to the Artistic Director in the Wexford Festival Opera e dal presidente di giuria il M° Massimiliano Becco Gagliardo, artist manager Athole Still Opera London.

I cantanti premiati, accompagnati al pianoforte dal Maestro Isabella Crisante, si esibiranno nel Concerto dei vincitori il 21 luglio ore 21:00 nella splendida cornice di Montepagano (Roseto degli Abruzzi) sul sagrato della chiesa Santissima Annunziata, cantando alcune tra le più famose arie d’opera del proprio repertorio. Il 28 luglio ore 21:00, infine, i partecipanti al corso di perfezionamento di canto lirico “Giovani all’opera” tenuto dai Maestri Luciano Di Pasquale e Massimiliano Caporale, con la collaborazione dei pianisti Giusi Fatica e Federico Del Principio, che si terrà dal 21 al 27 luglio, si esibiranno nel concerto finale in piazza Matteo I di Bellante. Le giovani promesse si cimenteranno nella messa in scena alcune delle più celebri arie e duetti d’opera con la regia di Isabella Crisante che curerà i movimenti scenici.

La realizzazione del progetto ArteinCanto é resa possibile grazie agli imprescindibili contributi del Comuni di Bellante e del Consorzio B.I.M. Di Teramo, cui va un sentito ringraziamento, e soprattutto grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Ripattoni e dell’Associazione culturale Vecchio Borgo di Montepagano.