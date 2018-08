Il sisma di magnitudo 4.7 ha avuto il suo epicentro in provincia di Campobasso ma si è avvertito in diverse regioni del centro – sud Italia

REGIONE – Alle 23:49 del 14 agosto una forse scossa di terremoto con magnitudo pari a 4.7 si è verificata in provincia di Campobasso, più precisamente a 6 chilometri di distanza da Montecilfone e Palata (dove alle 00:03 si è susseguita una seconda scossa di magnitudo 2.3). L’epicentro è lo stesso di quello del sisma dello scorso 25 aprile ovvero la zona di Acquaviva Collecroce a poco più di trenta chilometri del capoluogo di regione. Sono in corso le verifiche da parte della protezione civile. Non sono stati segnalati danni a persone o cose ma un grande spavento non solo nella zona dell’epicentro. Diverse le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco ma solo per avere informazioni.

Vista la sua profondità di 19 chilometri infatti l’onda sismica ha avuto un’ampia propagazione tale da investire diverse regioni del centro-sud come Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia fino alla Basilicata. Da alcune testimonianze sembrerebbe che la scossa sia arrivata un attimo dopo aver udito un boato e che sia stata piuttosto lunga.

In Abruzzo l’evento sismico è stato particolarmente sentito nel vastese e più in generale nel chietino ma è stato percepito anche a Sulmona e lungo la costa fino a Pescara e altre località di mare. Ricordiamo che la scorsa settimana si era verificato un evento sismico in Albania con magnitudo 5.1 e che vista la sua profondità era stato sentito fino in Puglia.