Eventi in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026

REGIONE – Il weekend del 10, 11 e 12 luglio 2026 in Abruzzo si preannuncia tra i più ricchi dell’estate, con un calendario che intreccia sagre e gastronomia, concerti e festival musicali****/ e mostre d’arte diffuse tra costa, borghi e città storiche. Dalle celebrazioni dei prodotti tipici alle grandi rassegne jazz, dai live gratuiti ai percorsi espositivi internazionali, la regione offre tre giorni di appuntamenti imperdibili per chi ama cultura, musica e tradizioni locali. Un fine settimana ideale per scoprire l’Abruzzo in tutte le sue forme, tra sapori autentici, spettacoli dal vivo e arte contemporanea.. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Festival enogastronomici e Street Food

A Pescara, il Porto Turistico Marina ospita la storica Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo, giunta al suo 40° anniversario: una grande mostra mercato con artigianato artistico, talk tematici e un’ampia area street food, aperta gratuitamente ogni sera dalle 18:00 a mezzanotte. A Francavilla al Mare, in Piazza Adriatico, arriva la tappa dell’International Street Food, con specialità come bombette pugliesi, arrosticini, arancini siciliani, burger di scottona e birre artigianali, disponibili dalle 17:00 alle 24:00. A Penne, lungo Viale San Francesco, prende vita Sapori in Movimento – Street Food Festival, che riunisce alcuni dei migliori food truck d’Italia tra hamburger gourmet, birrifici artigianali e DJ set serali, sempre ad ingresso libero.

Sagre e saporti del territorio

A Prezza, nella frazione di Campo di Fano, torna la Sagra dell’Aglio Rosso di Sulmona, con stand gastronomici, musica dal vivo e vendita diretta del celebre aglio peligno. A Tollo si rinnova il Tollo Wine Festival, tre giorni di degustazioni delle migliori cantine abbinate ai piatti della tradizione abruzzese e alle specialità di mare. Il Porto Turistico di Pescara ospita Gusta l’Abruzzo – Sapori delle Terre Pescaresi, evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici come la pasta alla mugnaia di Elice, il pecorino di Farindola e il pomodoro a pera d’Abruzzo, con show cooking e degustazioni. A Corropoli, in Piazza Piè di Corte, spazio alla Sagra della Birra Artigianale, tra birre fresche e street food locale. Prosegue a Tortoreto Lido Mare di Brace, con arrosticini, tagliate, panini di Angus e fritti misti serviti sul lungomare. A Campovalano continua la storica Sagra del Tartufo, dedicata ai piatti contadini impreziositi dal tartufo locale. Infine, ad Arischia, in Piazza Duomo, si svolge Arischia sotto le Stelle, tra gastronomia, spettacoli gratuiti e musica, mentre a Montesilvano la Sagra di Sant’Antonio propone stand gastronomici e musica.

Concerti e Musica dal vivo

La musica è protagonista del weekend con alcuni dei festival più attesi dell’estate. A Pescara, lo Stadio del Mare ospita il Radio Kiss Kiss Live, due serate gratuite con i big della musica italiana, mentre domenica 12 luglio inaugura la 54ª edizione del Pescara Jazz Festival, uno degli eventi più prestigiosi del panorama nazionale. Tra Aurum e Porto Turistico debutta Concerti Sotto le Stelle, con progetti di world music, etnica e formazioni acustiche. A Montesilvano, in Piazza Marconi, domenica 12 luglio arriva il live gratuito degli 883 Tribute Band – Lo Strano Percorso, evento clou della festa patronale. Nell’aquilano, Festiv’Alba 2026 propone venerdì 10 luglio il concerto “Estrela da Terra” nella Chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, mentre sabato 11 la rassegna si sposta alla Torre Medievale di S. Jona con il SaxQuartet. A L’Aquila, i Cantieri dell’Immaginario presentano lo spettacolo coreografico-musicale Woman’s Art Now al Teatro San Filippo. Nel chietino e nel teramano spazio alla musica colta: il Chieti Classica International Music Festival porta al Teatro Marrucino il concerto di Alexander Chaushian e Dmitry Ishkhanov, mentre Atessa in Jazz anima la Cattedrale di San Leucio con i maestri Lorenzo Tucci e Claudio Filippini.

Mostre d’Arte

Il fine settimana offre anche un itinerario culturale di grande rilievo. A L’Aquila il MuNDA ospita la mostra Raffaello e Pontormo a confronto, che mette in dialogo la celebre Visitazione di Raffaello Sanzio, in prestito dal Museo del Prado, con il capolavoro di Jacopo Pontormo. A Palazzo Ardinghelli, sede del MAXXI L’Aquila, è visitabile la monografica Ai Weiwei – Aftershock, con oltre 70 opere dedicate ai temi della memoria, dei terremoti e delle tensioni geopolitiche. A Palazzo Camponeschi prende forma Contaminazioni, mostra fotografica curata da Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini sul dramma dei bambini nelle zone di guerra. Nel teramano, il centro storico di Teramo diventa un museo a cielo aperto con Wonderland, mostra diffusa che espone le installazioni contemporanee di Filippo Tincolini, Laura Veschi e Ugo La Pietra. L’area del Gran Sasso ospita Radici – Ligabue, Scipione, Zavattini, un percorso diviso tra il Museo Stauros al Santuario di San Gabriele e il Palazzo Marchesale di Tossicia, dedicato ai grandi maestri del Novecento italiano. A Barisciano, nel Convento di San Colombo, la collettiva L’Arte per il Territorio riunisce importanti artisti abruzzesi – tra cui Callisto Di Nardo – in un progetto che racconta e preserva la memoria contadina dell’area peligna.