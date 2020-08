Terminal bus di Chieti, appello alla razionalizzazione delle risorse idriche

CHIETI – Il “Censorino Teatino al Servizio del Cittadino” segnala oggi, martedì 11 agosto, un problema relativo alla razionalizzare le risorse idriche in periodi di penuria di acqua nella zona del terminal bus di Chieti.

“Al terminal bus di Chieti, in Piazza G. Falcone e Borsellino, oltre all’annoso problema da risolvere nel più breve tempo possibile della scala mobile che non sembra mai trovare una soluzione definitiva e che crea gravi disagi agli utenti, c’è una copiosa perdita d’acqua che, in base al sopralluogo effettuato, fuoriesce da un “buco” provocato dallo sradicamento di un attacco per le motopompe dei Vigili del Fuoco che oltre a rappresentare uno spreco idrico, poiché la perdita è diventata così abbondante che anche i piccioni scendono dal cielo per abbeverarsi, potrebbe potenzialmente creare dei disagi (anche se, ad onor del vero, altri attacchi per le motopompe nell’area ci sono) in caso di spegnimento di un eventuale incendio sviluppatosi nell’area parcheggio del terminal.

Pertanto, trasmetteremo la seguente segnalazione sia per competenza sia per conoscenza all’Ufficio Acquedotto del Comune di Chieti, all’Azienda Comprensorile Acquedottistica, e ai Vigili del Fuoco di Chieti, affinché il problema non resti nell’indifferenza generalizzata e la perdita d’acqua che si protrae da tempo venga urgentemente risolta e ripristinato il prima possibile l’attacco per la motopompa per domare gli incendi” si legge nella nota.