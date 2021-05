Diretta Teramo – Viterbese: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 2 maggio alle 20.30 si gioca Teramo – Viterbese per la 38° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 38° e ultima giornata della regular season del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Viterbese, che si giocherà domenica 2 maggio con calcio di inizio previsto per le ore 20.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. Il Teramo viene dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Avellino e in classifica é nono con 49 punti; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone altrettante. Il bilancio della Viterbese é di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 9 reti e ne ha subito 7: viene dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Catanzaro ed é undicesima a quota 40, a pari merito col Monopoli. La gara di andata si era chiusa sul risultato di 1-0 a favore della squadra laziale.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Vite, valida per la 38° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

I convocati biancorossi

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Valentini.

DIFENSORI: 19 Bellucci, 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 16 Vitturini.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro.

ATTACCANTI: 10 Bombagi, 25 Birligea, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 Pinzauti.

Le dichiarazioni di Paci alla vigilia

Conferenza stampa in piattaforma per il pre-gara di Teramo – Viterbese. Questo il pensiero esposto dal tecnico biancorosso Paci: «Arrivare settimi sarebbe importante, ma non fondamentale nè scontato. Nei playoff dovremo avere coraggio, la mentalità dovrà essere quella feroce di una squadra che vorrà far bene. Dopo la rifinitura valuterò come staranno tutti, ma sono onesto e sto pensando all’eventualità se schierare o meno i diffidati, perchè sono tutti calciatori importanti: molto dipenderà se domani riceverò buone risposte da tutto il gruppo. Cappa da terzino ha fatto bene in queste due partite dove non abbiamo peraltro subìto gol, rientra Tentardini ma devo pensarci, c’è concentrazione e un ambiente positivo e molto competitivo, io dovrò essere bravo in settimana nel guardare chi sta meglio. La Viterbese? Anche se non avrà più nulla da chiedere al campionato, verrà qui per vincere, ne sono convinto, anche per la sete di rivalsa del loro mister. Peraltro ritengo che i laziali abbiano espresso molto meno del reale valore dell’organico, sono molto strutturati, pressano alto, provano a palleggiare nella metà campo avversaria, caratteristiche a noi congeniali, però vedremo domenica lo sviluppo dell’incontro. Penso che nei playoff potremo far bene, perchè abbiamo recuperato calciatori forti e, con i nostri limiti, ce la siamo sempre giocata ad armi pari con le partecipanti alla post-season».

Le probabili formazioni di Teramo – Viterbese

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Maurizi dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende e Urso ai lati e Porru e Camilleri al centro; a centrocampo Paermo, Salandria e Adopo. Tridente offensivo composto da Murilo, Tounkara e Simonelli. TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Porru, Camilleri, Urso; Palermo, Salandria, Adopo; Murilo Tounkara, Simonelli. Allenatore: Maurizi.