Teramo, ufficio sisma: si cerca figura di alta professionalità

Avviso di selezione pubblica per un incarico da parte del Comune. Termine di scadenza per la consegna della domanda il 23 agosto 2019

TERAMO – È stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Teramo l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione da assegnare all’ufficio sisma, mediante la stipula di un contratto a tempo determinato per la durata di 3 anni.

Per essere ammessi alla selezione, oltre agli altri requisiti, bisogna essere in possesso della Laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile, in Architettura ed essere in possesso di competenze elevate e specialistiche. É possibile presentare la domanda, ovviamente con i documenti richiesti ed indicati nell’Avviso, entro il prossimo 23 agosto all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo Raccomandata o tramite casella di posta elettronica certificata.

Lo scopo è di individuare una figura di alta professionalità che vada a rafforzare e strutturare le funzioni interne all’ente per svolgere l’effettivo ruolo atteso in relazione al tema della ricostruzione. È evidente però che, perché tutto ciò possa trovare una effettiva e completa attuazione, devono giungere appropriate decisioni dai livelli istituzionali più alti, a cominciare dal Governo che deve dotare gli enti locali delle risorse necessarie, sia di natura legislativa che finanziaria che economica, per poter appunto consentire lo sblocco delle attività e il reale avvio delle pratiche della ricostruzione post sisma.