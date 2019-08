Film in Abruzzo: novità al cinema dal 15 agosto [trailers]

Quattro i film in uscita a Ferragosto: Crawl – Gli intrappolati”, “Diamantino”, “Kin” e “The Nest – Il nido”. Trame e trailers

Thriller, drammatici, di fantascienza: sono i nuovi film in uscita a Ferragosto. Questa settimana le novità sono quattro ovvero “Crawl – Gli intrappolati”, “Diamantino”, “Kin” e “The Nest – Il nido”. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con Crawl – Gli intrappolati, diretto da Alexander Aja. Durante un uragano, Haley ignora gli ordini di evacuazione per cercare il padre scomparso. Dopo averlo trovato gravemente ferito nella casa di famiglia, i due rimangono intrappolati dalle acque e da un branco di giganteschi alligatori.

A una settimana dall’inizio del campionato di calcio, arriva nelle sale cinematografiche Diamantino – Il calciatore più forte del mondo, il film diretto da Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt che ha conquistato la Settimana della Critica al Festival di Cannes. Diamantino è un prodigio del pallone. Toccato dalla grazia in campo, fuori campo l’attaccante portoghese è un idiota sublime che non comprende nulla delle forze politiche che agitano il suo Paese. A un passo dalla Coppa del Mondo, perde la sua magia e sbaglia il rigore decisivo. Abbandonato dai tifosi e dal padre, che muore di infarto, Diamantino cade nella rete delle sorelle, gemelle sadiche, e di un complotto dell’estrema destra, che progetta di clonarlo per formare una super nazionale. Ma la palla è rotonda come l’amore che arriva dal mare e ha il volto di un ‘rifugiato’, un’agente dei servizi segreti venuta a ficcare il naso nelle sue finanze. Niente va come previsto e l’imprevisto è davvero mai visto

KIN è un thriller poliziesco che sa di fantascientifico, diretto da Jonathan Baker e Josh Baker. Racconta la storia di Jmmy e del suo fratelloadolescente adottato, costretti a fuggire da un criminale in cerca di vendetta.



Chiudiamo questa carrellata di novità con The Nest – Il nido, il film horror di esordio di Roberto De Feo. Samuel è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a “Villa dei Laghi” una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto ma insoddisfatto e irrequieto. Tuttavia, la vita nella Villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani ed inquietanti; fino a quando, l’arrivo dell’adolescente Denise (Ginevra Francesconi) scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciare la tenuta? Quale mistero nasconde?