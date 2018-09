Serie C, Teramo – Sambenedettese 0-0: soddisfatto Zicchella (VIDEO)

Il tecnico dei biancorossi si è detto soddisfatto per la prova della sua squadra, il tabellino del match. Mercoledì turno infrasettimanale a Imola

TERAMO – Primo punto stagionale per il Teramo che al Bonolis fa 0-0 contro la Sambenedettese. Pubblico delle grandi occasioni con oltre 3mila spettatori sugli spalti (650 tifosi ospiti). Le cose migliori si vedono nel primo tempo con padroni di casa pericolosi dopo appena 3 minuti con Caidi di testa su corner di Proietti ma Bove salva sulla linea. Passa un minuto e Di Renzo si va neutralizzare una conclusione a tu per tu con Sala. Al quarto d’ora Spighi sfiora il palo con un destro da fuori area e tre minuti dopo Russotto mette i brividi con il suo sinistro che si spegne di poco a lato, quindi è Russotto a fallire un contropiede colpendo di lato da favorevole posizione. Tegola alla mezz’ora per Zichella che deve rinuciare a Proietti, al suo posto De Grazia. Il primo tempo prosegue senza altre emozioni. Nella ripresa Caidi rischia l’autorete con un retropassaggio su Lewandowski al 9′ e tempo che vive di tatticismi più che di occasioni gol. Ma a tre minuti dalla fine la palla buona capita sui piedi di Di Renzo che al termine di un lancio di De Grazia rifinito da Mastrilli non trova il tempo per concludere a pochi passi dalla linea di porta.

Mister Zichella

A fine partita il tecnico biancorosso (nel video) si dice soddisfatto della prova dei suoi e il punto ottenuto permette di muovere la classifica al contrario della sfida persa nel turno precedente contro il SudTirol: “Penso di allenare un gruppo intelligente di ragazzi che mi seguono e ne sono contento. Volevamo ripetere nella prestazione la gara con il Sudtirol, il pareggio oggi penso sia giusto, le squadre se la sono giocata fino alla fine e sono sicuro che il pubblico si sia divertito”.

Prevendite per Imolese – Teramo

Mercoledì prossimo, 26 settembre alle ore 18:30 turno infrasettimanale per il Teramo a Imola contro l’Imolese. I tifosi teramani potranno seguire il match nel settore riservato agli “Ospiti”, collocato nelle gradinate fronte tribuna e nell’adiacente Curva. Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli, con utilizzo riservato del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. Si potrà acquistare il tagliando a 10 euro (più diritti di prevendita) sul portale www.go2.it fino alle ore 19 del 25 settembre 2018. In alternativa c’è la biglietteria del Bonolis aperta lunedì fino alle ore 20 quindi martedi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Il giorno della partita non sarà possibile acquistare il tagliando.

TABELLINO:

TERAMO (4-3-3): Lewandowski, Fiordaliso, Ranieri, Speranza, Proietti (30′ pt De Grazia), Di Renzo, Bacio Terracino, Mastrilli, Piccioni (21′ st Barbuti), Spighi, Caidi. A disposizione: Pacini, Vitale, Zenuni, De Grazia, Zecca, Cappa, Persia, Barbuti, Altobelli, Mantini, Piacentini, Ventola. Allenatore: Giovanni Zichella.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Sala, Zaffagnini, Miceli, Di Pasquale, Rapisarda, Gelonese, Bove (45′ Kernezo), Signori (1′ st Ilari), Gemignani, Russotto (16′ st Di Massimo), Stanco (16′ st Calderini). A disposizione: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Di Massimo, Calderini, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Ilari, Islamaj, Minnozzi, Cecchini. Allenatore: Giuseppe Magi.

Reti: –

Ammoniti: Caidi (T), Zaffagnini (S), Di Massimo (S)

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 nella ripresa



Note: 3.023 spettatori presenti (di cui 664 da San Benedetto del Tronto, 357 abbonati)

Foto del Teramo sotto la curva fonte sito ufficiale Teramo Calcio