Anversa degli Abruzzi, Sefora Inzaghi nuova direttrice della riserva

Il 26 settembre ci sarà una Cerimonia pubblica con il saluto di Filomena Ricci, direttrice uscente e la nuova responsabile della Riserva Naturale Regionale e dell’Oasi WWF

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Dopo un fruttuoso percorso condiviso tra il Comune di Anversa degli Abruzzi, Istituto Abruzzese Aree Protette, WWF Italia ed altri soggetti del territorio, viene ufficializzato il “cambio della guardia” alla Direzione della Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario” e Oasi WWF di Anversa.

Al posto della dott.ssa Filomena Ricci, che ha guidato mirabilmente durante gli ultimi 12 anni l’importante area verde, arriva la dott.ssa Sefora Inzaghi di Avezzano che già da tempo collabora nella gestione operativa della Riserva con impegno, passione e disponibilità.

Tutti gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di stare a contatto sia con Filomena che con Sefora ne apprezzano le doti professioni, la capacità organizzativa e l’amore per la natura, ma soprattutto numerosi visitatori molto spesso testimoniano la viva soddisfazione per visite ed escursioni da loro organizzate.

“In effetti si tratta di due figure professionali altamente specializzate nell’ambito delle Scienze Ambientali, con curriculum molto qualificati e arricchiti da Diplomi post-lauream, Master, Progetti, Ricerche, Studi e Corsi di approfondimento. Entrambi partecipano di frequente a Seminari e incontri pubblici come relatrici ed esperte tematiche e sono docenti per Corsi specializzati sulle materie naturalistiche ed ambientali. A Filomena va espressa la più sentita gratitudine per i significativi risultati conseguiti con la sua attività gestionale, unitamente agli auguri più calorosi per il suo futuro professionale e famigliare, a Sefora viene formulato uno sincero benvenuto con l’auspicio di un proficuo lavoro per i futuri programmi della Riserva”.

Per festeggiare adeguatamente questo passaggio del testimone, Mercoledì 26 alle ore 18.30 presso l’Aula consiliare del Comune di Anversa, si terrà una Cerimonia pubblica di saluto a Filomena Ricci e di benvenuto a Sefora Inzaghi.

La serata si conclude con una conviviale in Piazza Belprato con la cittadinanza, gli Amministratori e dipendenti comunali, il Personale della Riserva, amici e conoscenti.