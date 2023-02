Teramo, rimozione delle carcasse di cani rinvenute a Piano della Lenta

TERAMO – A partire dalle ore 9.00 di domani, Venerdì 17 febbraio, su disposizione del Servizio veterinario della ASL di Teramo e sotto la supervisione del delegato della Polizia Locale di Teramo all’Ambiente Vincenzo Calvarese, verrà effettuato un intervento di rimozione di carcasse di animali rinvenute nei giorni scorsi, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, nella zona di Piano della Lenta.

Per il ritrovamento degli animali deceduti erano stati allertati operatori della Polizia di Stato e successivamente, per le specifiche competenze, il Comando Forestale dei Carabinieri di Teramo e la Polizia Locale. Le carcasse saranno trasportate presso i laboratori dell’IZS di Teramo per gli accertamenti di rito.