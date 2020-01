Teramo, rimborso libri di testo anno scolastico 2019-2020: aperto il bando

TERAMO – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al rimborso dei libri di testo per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Teramo che, per l’anno scolastico 2019/2020, frequentano le scuole secondarie di I e II grado.

La modulistica sarà disponibile, dal 30 gennaio 2020, presso l’URP, sito in Via della Banca, e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in Via Carducci 33 (edificio dell’ex Banca d’Italia) nonché sul sito internet della Città di Teramo (www.comune.teramo.it). Le istanze dovranno necessariamente pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo, sito in Via della Banca, entro il termine perentorio del 13/03/2020 a pena di esclusione dal beneficio.

Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (I.S.E.E. in corso di validità e, pertanto, rilasciata dopo il 31/12/2019) ricompresa entro il limite di € 15.493,71, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 836/2019 ed in base alle disposizioni dettate dal DPCM 159/2013.