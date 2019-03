Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 12 marzo

TERAMO – Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissandola per martedì 12 marzo 2019, alle ore 9:30, e in 2^ convocazione per venerdì 15 marzo alle ore10.00.

Il Consiglio, che si svolgerà nell’Auditorium del Parco della Scienza, tratterà i seguenti argomenti:

1. Eredi Francesco e Camillo Merlini/Comune di Teramo – Approvazione transazione ed acquisizione proprietà area in Piazza Sant’Anna.

2. Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone e delle tariffe (COSAP) – modifica.

3. Regolamento per l’istituzione della Commissione per la Toponomastica e criteri di funzionamento.

4. Approvazione Regolamento per la disciplina del servizio di refezione scolastica.

5. Definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti il Comune di Teramo ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con Legge 17/12/2018, n. 136.

6. Tratto di metanodotto in loc. Acquaviva – Teramo art.42/bis, comma 6, d.p.r. 327/01. Costituzione servitù a favore di 2iRETE GAS S.P.A.

7. Riconoscimento dell’esistente uso pubblico ultraventennale su tratti di strada e spazi pubblici del territorio da acquisire al patrimonio comunale.

8. Mozione del Consigliere De Sanctis “Conferimento cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati in Italia e residenti a Teramo”.

9. Mozione del Consigliere Verna ad oggetto “Accessibilità ai parchi giochi nella Città di Teramo”.

10. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Core ad oggetto “Adesione del Comune di Teramo ai principi ed alle indicazioni della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione ed il miglioramento delle politiche sociali”.

11. Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Core ad oggetto “Contrarietà al D.D.L. PILLON”.

A seguire, nel pomeriggio alle ore 15.30, saranno trattate le Interrogazioni ed Interpellanze, come da accordi intercorsi con i Capigruppo.