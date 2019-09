Teramo Calcio, allenamento nel nuovo manto erboso del Bonolis

TERAMO – Si è svolta ieri, mercoledì 11 settembre la prima seduta di allenamento per il Teramo Calcio allo stadio Bonolis nella sua rinnovata veste. La squadra di mister Tedino ha cominciato a prendere confidenza con il manto erboso artificiale appena posizionato, svolgendo la consueta seduta settimanale.

In attesa del responso della Commissione Fifa, che ieri ha effettuato il sopralluogo per la certificazione del manto artificiale che poi dovrà essere ratificata dalla Lega (la comunicazione ufficiale è attesa per la giornata odierna), il team biancorosso proseguirà con le sedute al Bonolis secondo programma già stilato fino alla rifinitura di sabato mattina.

La decisione di giocare l’incontro contro la Cavese al Bonolis è subordinata all’autorizzazione della Commissione Fifa.

Il match di domenica 15 settembre contro la Cavese sarà arbitrato da Claudio Petrella della sezione di Viterbo. Sarà coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Giovanni Mittica e Dario Gregorio di Bari. Nei due precedenti i biancorossi hanno colto un pari esterno (0-0 contro il Renate) quindi un successo casalingo contro il Ravenna per 2-1. Nell’occasione andarono in gol Spighi e Barbuti, quest’ultimo su calcio di rigore.

PROGRAMMA DEI PROSSIMI ALLENAMENTI

Giovedì 12/09 : ore 18:00 amichevole a Torricella Sicura

: ore 18:00 amichevole a Torricella Sicura Venerdì 13/09 : 10.00 stadio Bonolis (a porte chiuse)

: 10.00 stadio Bonolis (a porte chiuse) Sabato 14/09: 10.00 stadio Bonolis (rifinitura a porte chiuse)

Foto allenamento fonte sito ufficiale Teramo Calcio