Pescara sfida l’Ascoli nel posticipo: ecco quando

Si giocherà domenica 6 ottobre in notturna la sfida valida per la 7° giornata. Proseguono gli allenamenti in vista di Cosenza, ha parlato l’ex Maniero [VIDEO]

PESCARA – La Lega Calcio ha ufficializzato le date per la 7° e 8° giornata di campionato. Nello specifico il Pescara affronterà domenica 6 ottobre l’Ascoli nella sfida serale alle 21 mentre sabato 19 ottobre i biancazzurri ospiteranno lo Spezia alle ore 15. Intanto ieri c’è stata una doppia seduta di allenamento per i al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Lavoro differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Luca Crecco (lesione retto femorale), Antonio Balzano (distrazione capsulare), Vincenzo Fiorillo (risentimento adduttori) e Elhan Kastrati (borsite trocantere); terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale) e Alessandro Bruno (lesione adduttore dx); seduta di scarico per Ledian Memushaj di rientro dagli impegni con la nazionale. Cristiano Del Grosso (affaticamento agli adduttori) ha svolto una seduta di allenamento differenziata nel pomeriggio. Oggi prevista seduta di allenamento pomeridiana sempre al Delfino Training Center.

Di seguito riportiamo il video dell’intervista a Maniero che sarà l’ex di turno nella prossima partita di campionato in programma domenica 15 settembre a Cosenza con fischio iniziale alle ore 15. “Voglio continuare a fare bene qui e ringrazio per la fiducia. Dobbiamo continuare su questra strada, far bene a partire da Cosenza, un campo difficile”.