Riserva Borsacchio, doppio appuntamento il 14 e 15 settembre

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Doppio appuntamento in Riserva Borsacchio a Roseto. 15 Settembre 2019 “La Riserva e il Santo” ed il 14 Settembre 2019 “Puliamo la Fontana del Santo”. La stagione estiva volge al termine ma le Guide del Borsacchio continuano a programmare ed organizzare eventi in Riserva per dimostrare come un’area protetta porti opportunità nella destagionalizzazione del turismo.

I dati ad oggi confermano che attivare una riserva consente di aumentare l’offerta per turisti e non solo durante tutto l’anno. Il 15 Agosto 2019 le Guide del Borsacchio con il WWF, La compagnia teatrale La Fontana del Santo, Circolo Chaikana e Circolo il Nome della Rosa organizzano “La Fontana Del Santo.

Una escursione con partenza da via Palermo (parcheggio ex Mion Hotel) che percorrerà gli antichi cammini fino alla meravigliosa fontana d’accolle con una visita guidata alla scoperta della natura della riserva.

Nel piazzale della fonte sarà offerto ai partecipanti un aperitivo contadino e si terrà il divertente ed appassionante rappresentazione teatrale “la Fontana del Santo” .

PROGRAMMA

Ore 16.15 : Raduno

al parcheggio dietro l’Hotel Mion a Roseto (Via Palermo)

Ore 16.30 :

Partenza Escursione

Ore 17.30 : Arrivo

alla Fonte D’Accolle ed Aperitivo

Ore 17.45 :

Spettacolo “La Fontana del Santo”

Ore 18.30 : Rientro

“Purtroppo, nonostante la nostra ultima pulizia di luglio, i percorsi e fonte sono in stato di degrado. Rifiuti sono riapparsi a quintali lungo il tragitto, l’erba è cresciuto ed i canali sono di nuovo intasati. Per questo il 14 Settembre 2019 abbiamo lanciato un appello ai volontari per pulire e bonificare nuovamente i percorsi e la fonte. Evento chiamato “Puliamo la Fontana del Santo” che inizierà alle 9.00 al parcheggio Diodoro in Via Accolle.

Le guide continuano con il patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo e sono in attesa del patrocinio del Comune di Roseto. La rete di associazioni ormai è consolidata ed ha garantito in questi lunghi anni la sopravvivenza della riserva.

Ringraziamo per la collaborazione: Istituto Abruzzese per le Aree Protette – IAAP Legambiente Onlus Italia Nostra Centro Studi Cetacei FIAB Roseto Roseto Degli Abruzzi #GuardieAmbientali Roseto Cammina MICA mercato inclusivo contadini artigiani Naturamo Ciclo Escursionismo Abruzzo Erbamata @guide del cerrano

Residence Felicioni Pro Loco Roseto degli Abruzzi” riferisce Marco Borgatti.