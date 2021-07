Teatro Ragazzi Tutti a Teatro! Estate 2021: il programma

CITTÁ SANT’ANGELO – Torna anche questa estate 2021 la programmazione per le famiglie e i bambini del Florian Metateatro a Città Sant’Angelo con la Rassegna di Teatro Ragazzi Tutti a Teatro! Estate. Nel bello spazio del Teatro Comunale della città, in prima serata alle ore 21.00, verranno proposti cinque spettacoli per un pubblico di bambini dai +4 anni. Fiabe classiche e nuove storie, personaggi dalle fattezze di animali, bambole di pezza piene di poesia, il più che noto Marcovaldo di Calvino, saranno questi e tanti altri i personaggi che animeranno il palco del prezioso Teatro di Città Sant’Angelo, illuminando le serate della bella collina pescarese.

Anche con questa rassegna il Florian Metateatro continua a proporre un teatro di qualità nella provincia pescarese, arricchendo le serate estive del borgo con produzioni provenienti non solo dalla nostra regione, ma da vari luoghi d’Italia.

PROGRAMMA

Quest’anno la rassegna, ormai storica, di teatro ragazzi inizia il 12 luglio, con La Bambola Contesa, una produzione Fantacadabra e TSA , tratto da una storia di Giorgio Strehler, che mise assieme per «i bambini di tutte le età», il testo brechtiano del “Cerchio di gesso del Caucaso” e il racconto a questo ispirato de “La bambola abbandonata” di Alfonso Sastre, dando così vita ad un testo in cui i due racconti si intrecciano strettamente. L’ ideazione e la regia di Mario Fracassi Musiche con le canzoni del cantautore, non nuovo al teatro, Paolo Capodacqua.

Il 16 Luglio sarà la volta di Il Brutto Anatroccolo, fiaba danese di Hans Christian Andersen, incentrata sul tema della diversità e dell’accettazione di se stessi e degli altri, sul superamento delle proprie paure e vulnerabilità. La compagnia Atacama di Roma presenterà uno spettacolo tra danza e teatro d’attore, cogliendo al meglio temi tanto delicati e sentiti dalla società di oggi, con la regia di Patrizia Cavola e Ivan Truol e quattro attori-danzatori in scena.

Si prosegue il 29 luglio con Chicco di grano, del Teatrino dei Fondi di San Miniato, che presenta una storia per pupazzi e narrazione, dai +4 anni, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni. Protagoniste due formiche, Milly e Molly, che, come ogni anno in estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista dei mesi invernali.

Nel mese di agosto saranno due le serate di teatro ragazzi, il 4 agosto con Funghi in Città di Arterie Teatro di Molfetta e l’8 agosto con il Laborincolo di Perugia che propone lo spettacolo 7 in un colpo.

Il primo, Funghi in città, per la regia di Alessandra Sciancalepore che è anche in scena con Leonardo Ventura, è tratto da “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” di Italo Calvino, è uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società che sempre più tende all’omologazione. Andrà in scena sempre al Teatro Comunale alle ore 21.00 del 4 agosto.

L’8 agosto invece la conclusione della rassegna è affidata allo spettacolo 7 in un colpo della compagnia Il Laborincolo di Perugia, per un pubblico dai +4 anni. Uno spettacolo a tecnica mista, attori e pupazzi sapientemente realizzati da Marco Lucci, uno dei più importanti autori e artigiani di muppets del teatro ragazzi italiano. Una fiaba che va dai Grimm alle storie tradizionali umbre, per narrare di un piccolo sarto alle prese con un’avventura più grande di lui.

BIGLIETTI E INFO

Come al solito la politica dei prezzi del Florian mira alla partecipazione di un vasto pubblico, con un biglietto unitario di 5€. E’ vivamente consigliata la prenotazione via messaggio o whatsapp al numero 393.9350933

La rassegna Tutti a Teatro! Estate è organizzata con il Comune di Città Sant’Angelo e grazie al supporto del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, in collaborazione con il progetto OIKOS Residenza per artisti nei territori.