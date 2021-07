Pallamano, a Chieti i raduni dell’Italia maschile e femminile U17 e U19

Dal 7 al 10 luglio alle Nazionali maschili per le categorie U17 e U19 si affiancherà il team del Lussemburgo U17

CHIETI – L’attività del Centro Tecnico FIGH – “La Casa della Pallamano” procede senza sosta a Chieti. L’impianto teatino Pala Santa Filomena, dal dicembre scorso divenuto struttura di riferimento a livello italiano della Federazione Pallamano, ospita ininterrottamente dal 25 maggio scorso eventi e stage delle Nazionali giovanili. In particolare, dopo aver fatto da teatro all’assegnazione degli Scudetti U17, U19 e U20, dal 14 giugno “La Casa della Pallamano” fa da scenario ai raduni dell’Italia maschile e femminile per le categorie U17 e U19. Un movimento che coinvolge centinaia di atlete e atleti.

Ora, dal 7 al 10 luglio, sarà la volta di un training camp di stampo internazionale: alle Nazionali maschili sempre appartenenti alle categorie U17 e U19, infatti, si affiancherà il team del Lussemburgo U17, al pari degli azzurrini impegnato nella preparazione degli appuntamenti ufficiali dell’estate.

Le tre squadre disputeranno un triangolare amichevole con una gara al giorno, da giovedì a sabato, sempre alle ore 20:00. Il tutto, per i ragazzi italiani, sotto lo sguardo attento dello staff guidato dal Direttore Tecnico, Riccardo Trillini.

L’Italia U19, in particolare, dal 12 al 22 agosto sarà di scena a Varazdin (Croazia) per gli Europei di categoria: sarà la prima e storica partecipazione di una Nazionale italiana ad un evento di prima fascia a livello continentale, col girone che vedrà la selezione allenata da Boris Popovic opposta a Serbia, Slovenia e Islanda.

Per quanto riguarda l’Italia U17, invece, gli step ufficiali sono fissati più in là nel tempo, ma altrettanto rilevanti: da settembre, infatti, i principali talenti di categoria si trasferiranno in Abruzzo, a Chieti, per dare vita al progetto “Campus Italia” che prevede un’attività in colleggiale e la partecipazione della rosa al campionato di Serie A2.

Sempre a Chieti intanto fervono i preparativi per il prossimo evento in programma: i Campionati Europei U19 femminili di 2^ Divisione, dal 12 al 18 agosto con sette squadre al via (Italia, Spagna, Turchia, Lituania, Bulgaria, Israele, Serbia).