Teatro nella scuola, all’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti studenti protagonisti

PESCARA – Oltre un centinaio di bambini della scuola d’Infanzia ‘Loris Malaguzzi’, Istituto Comprensivo numero 6, hanno affollato stamane l’Anfiteatro dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’, in via Arapietra, a Pescara, per assistere allo Spettacolo Teatrale e di Burattini ‘Peter Pan e l’Isola che non c’è’, promosso dagli studenti della classe seconda A indirizzo Servizi Socio-Sanitari. Per due ore hanno ballato, cantato, applaudito e tifato per il piccolo Peter Pan nella sua eterna lotta contro Capitan Uncino, uno spettacolo che ha riscosso applausi di bambini e docenti. Presenti le dirigenti dell’Istituto ‘Di Marzio – Michetti’ Maria Antonella Ascani e dell’Istituto Comprensivo 6 Mariella Centurione.

“L’iniziativa – ha spiegato la dirigente Maria Antonella Ascani – rientra tra le attività di alternanza Scuola-Lavoro e rappresenta un momento di tirocinio importante per i nostri studenti che, tra gli sbocchi professionali, hanno anche quello che li vede operare all’interno delle scuole dell’Infanzia. Lo spettacolo è stato ideato, scritto, progettato e allestito interamente dai nostri studenti che hanno anche realizzato con le proprie mani i burattini, hanno scritto la sceneggiatura e realizzato le scenografie, oltre ad aver progettato la scaletta dell’intero spettacolo. Per i nostri studenti la giornata odierna rappresenta un momento di alta formazione didattica che conclude un ciclo iniziato proprio dentro le scuole d’infanzia che oggi ci stanno ricambiando la visita. Peraltro doversi esercitare in maniera pratica e non più teorica, è estremamente coinvolgente per i nostri ragazzi che, con un pubblico severo e sincero come quello dei bambini, hanno modo di sperimentare in modo immediato la bontà o meno della propria attività didattica”.

Dopo i saluti istituzionali delle due dirigenti, del professor Giuliano Natale, e l’intervento delle coordinatrici del progetto, ossia le docenti Lorenza Lasorte e Raffaella Consorte, spazio agli studenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico, hanno preso per mano i bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, e attraverso i burattini, hanno accompagnato i piccoli nel loro viaggio nel fantastico mondo di Peter Pan.