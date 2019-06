Teatro e Burattini con ‘Peter Pan e l’Isola che non c’è’ alla Di Marzio-Michetti

PESCARA – Sarà l’Anfiteatro dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’, in via Arapietra, a Pescara, a ospitare domani, lunedì 3 giugno, lo Spettacolo Teatrale e di Burattini ‘Peter Pan e l’Isola che non c’è’, promosso dagli studenti della classe seconda A indirizzo Servizi Socio-Sanitari. Ospiti d’eccezione dell’iniziativa saranno i bambini della scuola d’Infanzia ‘Loris Malaguzzi’, Istituto Comprensivo numero 6, di 3, 4 e 5 anni.

“L’iniziativa – ha spiegato la dirigente Maria Antonella Ascani – rientra tra le attività di alternanza Scuola-Lavoro e sarà un momento di tirocinio importante per i nostri studenti che, tra gli sbocchi professionali, hanno anche quello che li vede operare all’interno delle scuole dell’Infanzia. Lo spettacolo è stato ideato, scritto, progettato e allestito interamente dai nostri studenti che si sottoporranno al giudizio di un pubblico severo ma sicuramente sincero, quello dei bambini”.

Domani, lunedì 3 giugno la giornata si aprirà alle 9.40 con i saluti della Dirigente Ascani, della Dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 Mariella Centurione e del professor Giuliano Natale, seguite dall’intervento delle coordinatrici del progetto, ossia le docenti Lorenza Lasorte e Raffaella Consorte. Alle 10.20 prenderà il via la drammatizzazione di ‘Peter Pan’ con animazione curata dagli studenti della classe seconda A.