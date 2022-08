Teatrino dei burattini per la 52^ mostra dell’artigianato artistico abruzzese

GUARDIAGRELE – Una giornata densa di appuntamenti, quella di mercoledì 10 agosto, per la 52^ edizione della mostra dell’artigianato artistico abruzzese che quest’anno ruota attorno al mondo del gioco. Il cartellone degli eventi prevede alle ore 17,30, nel cortile del palazzo dell’Artigianato di via Roma, la presentazione del libro “Storie di cibo” di Gino Primavera con gli interventi di Piervincenzo De Lucia ed Elsa Flacco.

Poco distante, in largo Pignatari, alle ore 18 apre il laboratorio di costruzione dei pupi con Girolamo Botta della compagnia “Pupi Italici” di Sulmona e in serata si alza il sipario sullo spettacolo delle marionette “Vettio Scatone si scatena per amor” con il testo di Girolamo Botta e Alessandra Guadagna che manovreranno anche i pupi al ritmo delle musiche suonate da Diletta Botta e Valentino Di Maulo.