Lavori di tinteggiatura igienizzante in due scuole della Provincia di Chieti

LANCIANO – “Inizieranno a breve i lavori di tinteggiatura igienizzante in alcune aule delle sedi scolastiche del “De Titta-Fermi” ed “Emanuele II” di Lanciano e dell’Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa” di Atessa. Come Amministrazione provinciale abbiamo inteso puntare su questo intervento prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022-2023″. Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che fa sapere che ad effettuare i lavori sarà la Edilcolor Caravaggio Francesco srls.

“Alla messa in sicurezza degli edifici scolastici – aggiunge il Presidente Menna – si affianca la salubrità dei locali presenti, perché come ho più volte sottolineato, rendere le nostre scuole funzionali, adeguate alle esigenze dei nostri studenti, del personale docente e non docente, oltre che moderne e fruibili in ogni loro spazio, è nostra priorità ed intento amministrativo. Continueremo pertanto su questa strada cercando il più possibile di dare risposte ai Dirigenti scolastici che alacremente lavorano per il bene e per la formazione dei nostri ragazzi e che passa anche attraverso la necessità di fornire loro spazi e luoghi sani”.

“Investire nel futuro dei ragazzi e negli edifici preposti alla loro crescita e formazione, equivale a potenziare il futuro della nostra società”, conclude il Presidente Menna. Nello specifico, questi i lavori che verranno eseguiti in virtù anche dei sopralluoghi effettuati.

All’ ITET “E. Fermi” dieci le aule che saranno interessate dai lavori: tre sono al piano primo e tre al secondo piano dell’edificio denominato “vecchia sede”, mentre le altre quattro aule sono poste due al piano primo e due al secondo piano dell’edificio denominato “ampliamento”.

Tre invece le aule del “C. De Titta” interessate dai lavori (una per ogni piano), tre quelle del “V. Emanuele II” (tutte al primo piano) e cinque quelle del “Ciampoli-Spaventa” di Atessa (quattro al secondo piano e una al terzo piano).

In tutte le aule è prevista la stuccatura, la rasatura delle pareti e l’applicazione della vernice igienizzate.