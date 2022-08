Messa in sicurezza SP136 “Traversa di Colledimacine”: affidati lavori

CHIETI – “Pulitura delle cunette per ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche, nuovo manto stradale nei tratti maggiormente ammalorati, ripristino della segnaletica orizzontale in vernice rifrangente. Sono questi i lavori che verranno eseguiti sulla Sp 136 “Traversa di Colledimacine” dalla ditta Asfalti Totaro alla quale sono stati affidati i lavori”. A renderlo noto è il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che sottolinea l’urgenza e la necessità che c’era di intervenire su un’arteria che purtroppo non presenta più gli adeguati standard di sicurezza per la circolazione veicolare a causa soprattutto dei dissesti e della vetustà della pavimentazione stradale.

“Come già annunciato nei giorni scorsi, fin dal nostro insediamento abbiamo voluto intraprendere con celerità un percorso di interventi mirati alla salvaguardia e al ripristino delle infrastrutture stradali di nostra competenza. Comprendiamo che molto c’è ancora da fare, ma è nostra volontà intervenire quanto prima su tutte le arterie provinciali”, aggiunge il Presidente Menna che nel ringraziare gli uffici per la solerzia e la diligenza messa in campo, esprime al contempo la volontà dell’Amministrazione provinciale di dare risposte agli Amministratori e ai cittadini.

“Sulla Sp 136 “Traversa di Colledimacine” gli interventi di ripristino del manto stradale – conclude Menna – verranno eseguiti su quei tratti che presentano maggiori problematiche e dove è più alto il rischio per la sicurezza della circolazione stradale al fine di eliminare le deformazioni più marcate”.