“La tavola di Natale – La tavola solidale”, l’iniziativa Asp n.2 e Tercas

ATRI – L’Asp n. 2 della Provincia di Teramo con sede in Atri, in collaborazione con la Fondazione Tercas, ha promosso il progetto “La tavola di Natale – La tavola solidale”. Grazie al cofinanziamento del bando “Covid 19 CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo”, utilizzato per rispondere all’emergenza sociale connessa all’epidemia da coronavirus, l’Asp 2 interviene per garantire assistenza alimentare alle persone colpite, direttamente ed indirettamente, dal covid.

Asp 2 e Fondazione Tercas con questo progetto fronteggiano le emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale per prevenire e gestire le situazioni di fragilità che rischiano di acutizzarsi a causa della situazione in atto. L’Asp 2 ha utilizzato il finanziamento per l’acquisto e la distribuzione di pacchi alimentari che contengono generi di prima necessità quali: pasta, olio, conserve, legumi, formaggio e insaccati. Confezioni che saranno distribuite dalle strutture dell’Asp 2 nelle sedi di Atri, Pineto e Giulianova in collaborazione con le locali associazioni di volontariato, protezione civile e servizi sociali dei relativi comuni.

E’ un piccolo aiuto per tutte quelle persone che sono state danneggiate, fisicamente, economicamente e socialmente, dalla pandemia che purtroppo è ancora in corso. Per la confezione dei pacchi la Asp 2 si è affidata ad una azienda artigianale e, ove possibile, ha dato preferenza a prodotti locali aderendo alla campagna regionale “A Natale compra abruzzese” per sostenere l’economia del territorio.

Per richiedere l’assegnazione del pacco alimentare occorre inviare, via mail, una autocertificazione nella quale si dichiara che il reddito non è superiore a € 12.923,80, aver riportato danni diretti o indiretti a causa del Covid 19, essere residente in uno dei tre comuni di intervento ovvero Atri, Pineto o Giulianova.

La mail deve essere inviata entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2020 al seguente indirizzo: info@asp2teramo.it e scrivere nell’oggetto: La tavola di Natale. Saranno prese in considerazione le prime 40 richieste pervenute in ordine cronologico a far data da domenica 20 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici dell’Asp 2 chiamando il numero 085/87232 da lunedì a venerdì h. 8,30-13,30 o consultare il sito www.asp2teramo.it