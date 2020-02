Talk con Antonio Privitera oggi pomeriggio al Circolo Aternino

PESCARA – Venerdì 21 febbraio alle 19.30 al Circolo Aternino di Pescara incontro con Antonio Privitera, ingresso gratuito e disponibile fino a esaurimento posti. Immagini spontanee che raccontano la vita, senza pregiudizi o schemi preimpostati: magia e realtà, passato e futuro, memoria e tempo sono i dittici su cui lavora Antonio Privitera per esplorare le contraddizioni dell’anima umana. Spaziando dalla fotografia documentaria a quella di strada, dall’arte concettuale a quella fine art, i suoi progetti sono uno specchio personale della società attraverso i quali immortalare un momento magico, un’istante ironico o un attimo di straordinaria bellezza nell’ordinarietà della vita.

Antonio Privitera è un fotografo italiano nato a Siracusa nel 1984.

Conseguita la maturità, lascia la Sicilia e si iscrive al corso di DAMS presso l’Università degli Studi di Trieste. Nel 2009 si laurea in Lettere e Filosofia con una tesi in Estetica. Nello stesso anno frequenta lo IED di Venezia e consegue un master in Reportage e Regia Documentaria. Dal 2012 lavora attivamente in ambito grafico-visivo ed i suoi progetti spaziano dall’istallazione alla performance, dal documentario al concettuale.

Dopo aver collaborato con il cinema ed il teatro, si dedica in particolare alla street-photography, contaminandone il contenuto e ampliandone la forma. La sua ricerca è rivolta alla sperimentazione e al superamento dei limiti del genere fotografico.

Privitera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed i suoi lavori sono stati esposti in Italia e all’estero. Le sue fotografie sono state pubblicate nei principali magazine inclusi il The Guardian, LensCulture e PDN PhotoDistrictNews. Negli ultimi anni ha collaborato con diversi festival e gallerie d’arte in giro per il mondo. Tra le città più importanti ci sono New York, San Francisco, Sydney, Los Angeles, Londra, Venezia e Milano.

Attualmente vive e lavora a Roma come visual artist, fotografo e creative director.

