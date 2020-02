Chieti, i Regina Queen allo Stammtisch Tavern: sold out la prima data

Tutto esaurito per la data del 22 febbraio. La Queen tribute band, capitanata da Diego Regina, replicherà domenica 23 febbraio

Chieti – Il concerto allo Stammtisch Tavern dei Regina, capitanati dal carismatico Diego Regina, diventa ancora una volta un happening per i tanti appassionati dei Queen: sold out la prima data, prevista domani sabato 22 febbraio, so replica domenica 23 (inizio sempre alle 22.30).

Dopo il successo planetario del film campione d’incassi in tutto il mondo “Bohemian Rhapsody” (con Remi Malek vincitore del Premio Oscar per il miglior attore protagonista) il concerto dei Regina sarà l’occasione per celebrare la magia unica della musica dei Queen. La band un tempo capitanata dal mai dimenticato Freddie Mercury, è oggi composta dai due unici superstiti della formazione originale, Bryan May e Roger Taylor, coadiuvati alla voce dal giovane Adam Lambert. I Queen + Adam Lambert saranno in Italia per un unico concerto, già tutto esaurito da tempo, all’Unipol Arena di Bologna il prossimo 24 maggio.

I Regina di Diego Regina nascono da un incontro tra una Cover Band dei Queen, i Rhye e Diego Regina. Diego, già finalista di Italia’s Got Talent, ha purtroppo un brutto incidente, ma nel 2015, la voglia di lasciare il palco è ben lontana. L’incontro con i Rhye e la passione per la musica dei Queen, porta la band a suonare in tutta Italia, girando per le piazze delle regioni italiane, dalla Puglia fino al Veneto, dalla Calabria fino all’Umbria.

Così i Regina presentano i loro due concerti allo Stammtisch Tavern:

“È sempre un piacere tornare a suonare allo Stammtisch Tavern. Per noi è come suonare a casa, e non finiremo mai di ringraziare tutti per l’accoglienza che ogni volta ci riservano. In questa casa è impossibile non pensare al rock, quindi impossibile non pensare alla musica dei Queen, alla voce di Diego e ai suoi Regina”.

La line up attuale dei Regina comprende:

Diego Regina – Piano e Voce

Davide Galasso – Chitarra e cori

Emanuele Pollicino Zazzara – Basso elettrico e cori

Mirko Diodati – Batteria

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)