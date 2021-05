Sulmona, servizio di mensa scolastica 2021-22: come fare domanda

Le domande potranno essere presentate, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune, entro il 27 agosto

SULMONA – E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona l’avviso relativo all’iscrizione al servizio refezione scolastica per l’anno 2021/2022.

Utilizzando l’apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio Istruzione nella ex Caserma Pace in via Pansa, sul sito web dell’Ente e presso le Direzioni scolastiche, si possono presentare le domande entro il 27 agosto prossimo:

Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì ore 9-12, Lunedì e Giovedì ore 15,45-17,15;

e-mail : protocollo@comune.sulmona.aq.it; protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it.

Nell’avviso è specificato che la regolarizzazione preventiva entro il 22 settembre 2021 delle posizioni debitorie pregresse/ passività per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 (riferibili al servizio in discorso per il medesimo nucleo familiare o comunque anche riconducibili ad altro genitore per lo stesso nominativo dell’alunno, o con medesimo codice PAN, o per altro utente-figlio(è requisito imprescindibile e inderogabile per l’accettazione della richiesta di iscrizione al servizio mensa per l’a.s. 2021/2022.