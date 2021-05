Festa di San Giustino occasione per ringraziare chi ha consentito gli screening

L’11 maggio si svolgerà la consegna di attestati di riconoscenza a coloro che hanno contribuito alla riuscita degli screening

CHIETI – Nella giornata di martedì 11 maggio alle ore 15.30 nel ridotto della Deputazione teatrale del Marrucino, si svolgerà la consegna di attestati di riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita degli screening della popolazione, che si sono tenuti nei mesi di febbraio e marzo.

“Si tratta di un pubblico ringraziamento che abbiamo dovuto rimandare fino a oggi, per via dell’evolversi dei contagi sul territorio e delle restrizioni che impedivano lo svolgimento in sicurezza anche di un atto semplice, ma ufficiale, quale vuole essere la consegna di attestati di gratitudine a chi si è speso, con il proprio tempo e le proprie competenze, per la buona riuscita degli screening – spiega il sindaco Diego Ferrara – Abbiamo così pensato di associare alla festa del Santo Patrono questo gesto, in modo da renderlo simbolico e, magari, foriero di eventi in tal senso più strutturati per il futuro e per questa ricorrenza.

Purtroppo non potremo celebrare il giorno di San Giustino se non in sicurezza e in modo ristretto, per questo abbiamo voluto accostare alle celebrazioni religiose che si svolgeranno nella mattinata, un gesto solidale verso i volontari, le associazioni, tutti i soggetti che ci hanno supportato nell’organizzazione degli screening. A loro consegneremo una pergamena con un pubblico grazie, come risposta a un impegno che ha consentito di fotografare la situazione dei contagi in città in un momento delicatissimo nell’evoluzione della pandemia e che è pienamente riuscito, perché grandissima è stata la risposta data dalla città.

Il fatto che ciò si svolga nel giorno di San Giustino, il mio primo da sindaco, non può che regalarmi un’emozione importante e offrirmi l’occasione di ribadire il carattere di condivisione e unità che accompagnerà tutto il cammino della nostra Amministrazione”.